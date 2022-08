Vista, de Miguel Galuccio, la joya de Vaca Muerta

Anunció un incremento del CAPEX (inversiones) de US$ 100 millones, totalizando para 2022 en US$ 500 millones. La utilidad neta ajustada fue de US$ 82,3 millones, en comparación con los US$ 17,5 millones reportados en el 2do. trimestre de 2021 (+371% a/a). Sumado a esto, Vista generó un flujo de caja libre positivo de US$ 62,6 millones, lo que significó un incremento +76% a/a (interanual): alegría de Miguel Galuccio.