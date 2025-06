Descuentos de hasta 40% en los precios de electrodomésticos para impulsar las ventas

El efecto inmediato de esta baja se reflejó en el volumen de ventas. “Tuvimos un aumento del 100% en lavarropas, 90% en heladeras, 30% en celulares y 20% en televisores”, enumeró el empresario. Si bien la caída de precios también impactó en otros rubros, como celulares y televisores —con disminuciones cercanas al 6%—, fue mucho más leve en comparación con los productos de línea blanca.

No obstante, no todos los artículos acompañaron esta tendencia. “Los únicos que subieron un poco fueron los calefones y termotanques, alrededor de un 4%”, precisó Bringeri, que también se refirió al lento inicio de la temporada de calefacción: “Todavía no arrancó con fuerza el frío, salvo por alguna helada aislada, así que las ventas en ese segmento vienen tranquilas”.

Electrodomésticos de calefacción: Los preferidos cuando llega el frío

Según su experiencia, cuando las bajas temperaturas se instalan de manera abrupta, lo que más se vende son los calefactores eléctricos. “Son los que solucionan de forma inmediata el problema de la calefacción. A diferencia de los aires acondicionados o los equipos de gas, que requieren instalación, estos equipos se enchufan y listo”.

Aunque el boom de ventas actual es motivo de alivio para muchos comercios, Bringeri advirtió sobre los efectos secundarios que podría acarrear esta apertura comercial: “Obviamente que esta importación tiene su impacto negativo en la industria nacional. Es difícil prever el futuro de las fábricas que hoy producen heladeras y lavarropas en el país”.

outlet-electrodomesticos (1).jpg Coto sorprende con su rincón de ofertas en electrodomésticos.

Una de las preocupaciones más importantes del empresario está centrada en Tierra del Fuego, donde operan muchas de las empresas manufactureras bajo un régimen especial libre de impuestos. “Sinceramente, no le encuentro sentido. Mandar un camión hasta allá cuesta más de dos millones de pesos”, remarcó.

Futuro incierto para los fabricantes locales de electrodomésticos

Así, mientras el consumidor se ve beneficiado por precios más bajos y una mayor oferta, se abre un debate más profundo sobre la sustentabilidad de este modelo de apertura sin restricciones. La duda que plantean los empresarios del sector es si los beneficios para el público en el corto plazo justificarán el daño a la industria nacional en el mediano y largo plazo.

