Argentina ya produce la XR 300L Tornado, la reinvención de un mito

Honda todavía no dio indicios con el precio que la XR 300 saldrá en Argentina, pero podemos predecir que será superior al de la XTZ 250 de Yamaha, que tiene un valor que ronda los US$ 7.000, y más cercano al de la KLX 300 de Kawasaki, que está en los US$ 10.000, sus dos competidoras directas en el segmento.