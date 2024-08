Federico Sturzenegger vs. gobernadores, Congreso, Sadaic, AFA, bancos, CGT...

Según Sturzenegger "son como niños que le piden cosas a sus padres sin importarles el precio" (se diría que los consideró 'caprichosos' por defender a parte de sus representados). Él repitió los números ya deslizados por Milei sobre supuesto desbarranco fiscal futuro.

El embate renovado de Sturzenegger contra el Congreso ya había comenzado con Boggiano, cuando él embistió contra la Procuración Penitenciaria de la Nación. Es un organismo que depende del Legislativo, específicamente controlado por una Bicameral Permanente:

“Hay una casta empresaria, hay una casta sindical y quien es el gran organizador del modelo de la casta, el partido peronista. Dentro de ese triángulo de las Bermudas están todas estas normativas que ahogan a los argentinos. El enfoque que tiene Milei es cuestionar el rol del Estado y el mandato que nos da es preguntarnos si ciertas cosas tienen que estar. Por ejemplo, la Procuración Penitenciaria que es un servicio judicial paralelo solamente para la gente que está presa. ¿Cuál es la productividad de ese grupo? Javier nos obliga una interpelación permanente y profunda sobre estas regulaciones”.

Con todo respeto, un imbécil: hay cuestiones que se evalúan no desde lo econométrico sino desde otro ámbito, sociopolítico quizás. De paso ¿cómo se mide la productividad de Javier Milei, por ejemplo? En verdad, la van a medir las urnas en 2025 y 2027.

Contra MODO

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que no está de acuerdo con que los bancos le pidan más regulación contra las billeteras virtuales: MODO vs. Mercado Pago, Ualá y otras.

“Las empresas piden regulación porque le tienen miedo al Estado. Tienen miedo de que les rompan la mitad del negocio. Entonces le piden una ley para que no los toquen. La Constitución dice que lo podés hacer, pero quieren una ley. Las Fintech me lo pedían cuando era presidente del Banco Central”, afirmó Sturzenegger.

Tampoco es cierto: los bancos están pidiendo que las billeteras virtuales cumplan con las exigencias que el BCRA le impone a los bancos o bien que el BCRA le quite a los bancos todas las exigencias y les permita competir en igualdad de condiciones con las billeteras virtuales.

Sturzenegger: “Mercado Pago hizo algo increíble. Te ofrece pagarte por tu dinero, que lo podés usar como caja de ahorro. Eso obligó a los bancos. Esa es la belleza de la competencia y cómo transforma la mente del capitalista en algo que es beneficioso para el individuo”.

También: “No es cierto que sea un monopolio. No hay monopolio desde el momento en que tenés con quién competir”. Otra ignorancia de Sturzenegger: el monopolio se refiere a las terminales de QR en los comercios, y que es real.

Luego se contradijo: “Que los bancos pidan regulación para Mercado Pago es un error. Su QR tiene que ser interoperable. Esa es un poquito la regulación”.

Sturzenegger: “Hay que animarse. No me gusta que los bancos pidan regulación. Quieren meterlos en el mismo corset, y no. Es una persona que te compite con otras reglas y vos tenés que asegurarte de que tenés un producto que es mejor”.

sturzenegger3.jpg Federico Sturzenegger.

Las SAD y la AFA

El ministro volvió a defender las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas): “Esto busca primordialmente que puedan venir inversiones que mejoren la calidad de nuestro deporte. En España, salvo por algunas excepciones como el Real Madrid y el Barcelona, se hizo en forma obligatoria. Acá será voluntario. Pero si, como dicen, el club es de los socios, que los socios tengan la libertad de elegir cómo quieren organizarse ninguna federación puede oponerse a eso porque si se opone, estaría violando la ley”.

En verdad, hay 3 clubes funcionando con un modelo SAD: Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia de Florencio Varela y Estudiantes de La Plata.

Luego, lo que Sturzenegger debería conseguir es que los clubes formalicen su pedido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), provocando un renovado debate sobre el tema, algo que hasta ahora no existe. Con la excepción de Juan Sebastian Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, nadie más está manifestando su interés en reconvertirse en SAD, en parte porque el fútbol da pérdida hoy día, en el marco de la recesión.

Quizás si la economía levantara, aparecería un negocio posible con el fútbol profesional.

SADAIC

“SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) es un monopolio que cobra los derechos de autor del llamado de gestión colectiva. En todos los lugares del mundo hay sociedades que hacen ese seguimiento de los temas que se pasan en los medios de comunicación y se encargan de cobrar el derecho de propiedad intelectual de esa música. Lo curioso es que en Argentina es un monopolio, pero no con un precio máximo, si no con un precio mínimo. Es algo que se tiene que abordar y estamos trabajando en pos de la defensa de los artistas y de los productores”: Sturzenegger.

Otra: “El ajuste fiscal sostenido era impensable hace un año. Y cuando vos le frenás las transferencias a las provincias, porque sabemos que el gasto provincial está totalmente exorbitado, te das cuenta que la obra pública se había convertido en un mecanismo de control político. El gobierno nacional estaba haciendo obra pública en las provincias y los municipios que les correspondía hacer a ellos. Pero el kirchnerismo había montado una gran estructura de canalización de fondos políticamente dirigidos a través de la obra pública. La única manera de debilitar a esa estructura de agentes bloqueantes es una mayor apertura y una mayor competencia”.

A Feinmann le contó sobre un préstamo que Nación pidió al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) de US$ 1.000 millones para alcantarillas. Él cuestionó que Nación pida el préstamo y lo asigne a provincias y municipios porque dijo que era forma de compra de voluntades o de búsqueda de sumisión. Sin embargo, hay mecanismos para transparentar la asignación de recursos sin tener que suspender la solicitud del préstamo.

El acceso de provincias y municipios a préstamos del BID para alcantarillas no es sencillo si lo hicieran por su cuenta. ¿Sturzenegger preferiría que la gente no tenga las alcantarillas?

Él cuestionó la obra pública en general y la utilización que hicieron los gobernadores de los recursos enviados por Nación. Para él, la obra pública es corrupción pero hay mecanismos para controlarlo y muchos países tienen obra pública. Es posible que el fanatismo de Sturzenegger resulte muy difícil de que permanezca en el mediano plazo porque la realidad irá provocando equilibrios.

