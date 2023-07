AFIP: Cuánto cuesta traer productos en la valija y cuándo es gratis

¿Por qué es importante llegar con tiempo suficiente para hacer esto?

Porque, de lo contrario, al volver a la Argentina, la Aduana podría reclamar que se paguen impuestos por esos productos, como si hubieran sido adquiridos durante el viaje y el pasajero se verá en problemas para probar que ya los tenía.

Cómo evitar impuestos extra en la Aduana al volver al país

Es primordial guardar todas las facturas de todas las compras realizadas en el exterior, el viajero debería guardar las facturas y tenerlas a mano al reingresar al país. De lo contrario, el personal de la Aduana podría calcular el impuesto basándose en un precio estimativo mayor al que realmente se pagó.

Al respecto, la AFIP advierte que "a los fines de la determinación del valor de los bienes que componen el equipaje, se tomará en cuenta el valor de su adquisición acreditado mediante factura".

aduana-afip- viajes al exterior - impuestos 2.jpg

"De no contar con la factura o por presumirse la inexactitud de la misma, se tomará en cuenta el valor que con carácter general establezca la autoridad aduanera", añade el organismo.

Volver del exterior: qué es la declaración de aduana y cómo se realiza

Para realizar el trámite aduanero, el viajero deberá en principio llenar unadeclaración juradadetallando, uno por uno, qué productos se adquirieron durante el viaje y cuáles son sus valores.

Eso se puede hacer de manera digital en la app oficial Viajeros de la AFIP y en terminales de autogestión, o bien llenando de puño y letra un formulario (el OM 2087/G5 o el OM 2087/G6).

Qué productos se pueden traer en la valija en 2023 sin pagar el impuesto aduanero

Desde 2018 los argentinos tienen permitido regresar al país con un teléfono celular y con unanotebook o tablet por persona comprados en el extranjero, sin pagar arancel, ya que pasaron a considerarse artículos de uso personal.

La Aduana tampoco debería cobrar impuestos por todo lo que se haya declarado al salir ni por traer en la valija ropa, libros, remedios recetados y otros objetos de uso personal usados, siempre y cuando no haya motivos para sospechar que se los ingresa confines comerciales (para reventa).

Por fuera de esas excepciones, los viajeros pueden traer productos sin pagar impuestos hasta un determinado valor, al que se conoce como "franquicia".

afip aduana- viajes al exterior.jpg

¿De cuánto es la franquicia actualmente, en 2023?

Depende de cómo se esté ingresando al país:

-Por vía aérea o por mar: se puede traer hasta US$ 500 por mes en mercadería libres de impuestos.

-Por vía terrestre, río o puentes.: se puede traer hasta US$ 300 por mes en mercadería libres de impuestos.

Además, si se regresa a la Argentina en avión o por vía marítima hay una franquicia extra de US$ 500 para lo que se adquiera en el free shop de llegada. En cambio, al arribar por tierra o por vía fluvial ese beneficio no se aplica, salvo en Puerto Iguazú.

Declaración de Aduana: cómo sumar franquicias en familia para pagar menos impuestos

Es clave saber que matrimonios, personas en unión convivencial e hijos menores de 16 años pueden juntar sus franquicias para hacer el trámite aduanero, incluso cuando traigan un único producto. Para una pareja, así, la franquicia al llegar por aire será de US$ 1.000.

Ahora bien, en el caso de los menores de 16 años (que aún no hayan cumplido esa edad), sus montos libres de impuestos son la mitad: en vez de US$ 500 cada uno, tienen US$ 250; y en vez de US$ 300, suman US$ 150.

aduana afip viaje al exterior.jpg

Aduana: paso a paso, cómo calcular el impuesto si lo comprado supera la franquicia

Si el valor de lo comprado en el exterior o en el free shop argentino supera las franquicias disponibles, habrá que pagar un arancel del 50%, aplicable sólo sobre el monto excedente.

Por ejemplo, si se regresa en avión con productos por US$ 700, la franquicia de US$ 500 quedará sobrepasada en US$ 200. Entonces la AFIP cobrará US$ 100 de arancel, equivalentes al 50% de esos US$ 200.

Impuesto aduanero 2023: cómo se hace el pago y qué tipo de cambio se aplica

-El arancel se calcula en dólares, pero se puede abonar en pesos, ya sea en efectivo, con tarjeta o con un depósito bancario.

-El monto a pagar será el que surja de convertir la suma en dólares según el tipo de cambio oficial del momento.

-Finalmente, por todo lo que se pague, siempre, hay que exigir el comprobante oficial correspondiente.

