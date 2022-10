PROHIBIDO en el AVIÓN

3- ¿Cuáles son los mejores (y los peores) asientos del avión? "Muchos piensan que los mejores asientos del avión son los que están ubicados en la salida de emergencia porque hay más lugar para las piernas, pero esos asientos no se pueden reclinar, no se puede mover el apoyabrazos, no pueden viajar bebés, no se puede usar extensor de cinturón de seguridad, no pueden viajar menores de 15 años, no se puede viajar con mochila..."