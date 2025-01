"Por la meditación orgásmica no rehúyo la cárcel"

A pesar del juicio, Daedone redobló su apuesta. “Mi práctica ha aumentado a dos veces al día”, dice Daedone sobre sus sesiones de meditación orgásmica, que realiza con un compañero masculino no romántico. Está sentada con las piernas cruzadas en un sofá verde bosque de segunda mano que, como casi todos los muebles de su casa, está disponible para su compra a través de una rama de OneTaste llamada Organic Erotic que vende artículos para el hogar.

Coerción psicológica y trabajo forzado

Daedone se enfrenta a un único cargo de conspiración para cometer trabajos forzados, un delito que rara vez se imputa solo y que se utiliza más comúnmente junto con delitos de tráfico sexual o contra acusados de explotar a inmigrantes ilegales.

Si bien los fiscales no han calificado a OneTaste de secta, han pedido al juez que permita a los testigos hacerlo y han destacado las residencias comunales y las camas compartidas del grupo. Los practicantes de OneTaste eran adultos que eligieron entrar por la puerta de la empresa y fueron libres de irse, dicen sus abogados. Los jurados, algunos de los cuales pueden encontrar desagradables las enseñanzas de la empresa, lidiarán con si la supuesta coerción psicológica de Daedone y sus co-conspiradores anuló ese consentimiento y constituye un delito.

Incluso con todos los problemas que han surgido en los últimos años, Daedone todavía tiene grandes ambiciones para la meditación orgásmica: "OM será el protocolo principal para el trauma", dice Daedone.

Meditación orgásmica: el qué y el cómo

Para Daedone y sus seguidores, la meditación orgásmica es una práctica que eleva la conciencia, crea conexiones y canaliza la energía sexual de la mujer hacia la creatividad.

El procedimiento es el siguiente: una mujer, desnuda de cintura para abajo, se recuesta sobre almohadas cuidadosamente dispuestas con las piernas en posición de mariposa. Una persona completamente vestida, normalmente un hombre, programa un cronómetro para que suene durante 15 minutos. Con el dedo índice de su mano izquierda, enguantado y lubricado, acaricia el cuadrante superior izquierdo del clítoris de una mujer con la misma presión que se usaría para tocar un párpado.

“El clímax no es sinónimo de orgasmo”, escribe Daedone en su libro de 2011 “Slow Sex: The Art and Craft of the Female Orgasm”. “El orgasmo es la capacidad del cuerpo de recibir y responder al placer”. La idea es que la meditación orgásmica utiliza la excitación para acceder a la creatividad latente y a un estado místico; ella cree que los practicantes pueden utilizar esta “fuerza erótica” para conectarse con los demás y disminuir el sufrimiento.

The Wall Street Journal desnuda a Deadone

Daedone creció como hija de una madre soltera en Los Gatos, California. Estudió género y semántica en la Universidad Estatal de San Francisco. Después de graduarse, fundó una galería de arte, trabajó como camarera en una pizzería y coqueteó con el trabajo de stripper. Varios años después, comenzó a buscarle sentido a la vida.

Estaba pensando en convertirse en monja budista cuando conoció a un hombre en una fiesta. “Hay una práctica que quizás quieras probar”, recuerda Daedone que le dijo antes de dirigirse a su casa, un ashram de yoga.

“Quítate los pantalones y túmbate”, le dijo. “Me voy a quitar la ropa. Te voy a acariciar durante 15 minutos”. Al principio parecía una locura, dice, pero hizo lo que le dijeron. La experiencia le abrió los ojos, dice. “Estaba caminando a casa por la noche y me sentí tan despejada”.

Se formó durante unos siete años, incluso con el gurú sexual californiano Ray Vetterlein, conocido por enseñar un método para prolongar los orgasmos. En 2004, fundó OneTaste con un socio comercial. El nombre proviene de una cita budista sobre la libertad: “Así como el gran océano tiene un solo sabor, el sabor de la sal, también esta enseñanza y disciplina tiene un solo sabor, el sabor de la liberación”.

A medida que la empresa fue creciendo, los estudiantes de OneTaste empezaron a vivir en comunidad en docenas de las llamadas casas OM, la mayoría de las cuales, según la empresa, estaban gestionadas por profesionales individuales sin ninguna afiliación formal. “Había listas de espera para entrar en esas casas”, afirma Caryn Roth, participante de OneTaste desde hace mucho tiempo. “La gente compartía camas porque trabajaba a tiempo parcial y quería poder vivir en San Francisco”.

En 2017, Daedone vendió su participación en la empresa a tres profesionales de OneTaste por 12 millones de dólares en efectivo. “Me estaba ahogando en infraestructura y quería escribir, hacer ciencia y ejercer el lobby”, afirma.

Luego vino lo que Daedone llama su “cancelación”. En junio de 2018, un artículo de Bloomberg Businessweek sobre OneTaste acusó al grupo de tácticas de venta agresivas, una atmósfera sexual desenfrenada y prácticas de secta que empujaban a los participantes al endeudamiento. Pronto los nuevos propietarios se vieron involucrados en una investigación del FBI y habían cerrado todos los centros OneTaste en todo el mundo.

Anjuli Ayer, la actual directora ejecutiva de OneTaste, dijo que el día que salió a la luz la historia de Bloomberg, Daedone la llamó a ella y a los otros dos nuevos propietarios. “Lo siento mucho. Nunca imaginé que algo así sucedería, si quieren recuperar su dinero”, recuerda Ayer que le dijo Daedone.

Cinco años después, Daedone y su jefa de ventas, Rachel Cherwitz, fueron acusadas. Daedone estableció cuotas de ventas para Cherwitz, quien a su vez presionó a su equipo, dijeron los fiscales. Los empleados vendieron seminarios de OM, entre ellos “TurnedON Woman's Summit” y “Nicole Daedone Intensive”, prometiéndoles que OM podría resolver sus problemas, según los fiscales.

Según los fiscales, se alentaba a los empleados a vestirse apropiadamente y, en ocasiones, a vender con sexo, incluso montando escenas sexuales basadas en “El mago de Oz” para uno de los primeros inversores.

Los jefes, dijeron, les dijeron a algunos empleados que necesitaban tomar más clases para tener éxito, lo que los llevó al endeudamiento.

Para complicar aún más las cosas, había una falta de separación entre el hogar y el trabajo. En las casas OM, los residentes tenían que participar en sesiones matinales de OM, se les desaconsejaba beber alcohol o ver la televisión y se les decía que no denunciaran comportamientos problemáticos a extraños, dijeron los fiscales. En una aparente referencia a “Harry Potter”, dijeron los fiscales, llamaban a estos extraños “muggles”.

Los abogados de Daedone y Cherwitz han dicho que los fiscales elaboraron su relato seleccionando cuidadosamente los relatos de unos pocos seleccionados entre miles de estudiantes de OneTaste. “Muchos otros dijeron que estaban iluminados”, dijo Imran Ansari, entonces abogado de Cherwitz, en el tribunal.

En 2023, Daedone emprendió una peregrinación a Asia para estudiar el budismo tibetano. Estaba durmiendo en una yurta en Mongolia Exterior ese junio cuando una amiga con sus colegas de OneTaste la despertó a las 2 a. m. por el altavoz del teléfono. “Ha habido una acusación”, dijo su colega. “Arrestaron a Rachel”.

Agentes federales armados irrumpieron en el centro de retiro rural de OneTaste en California para arrestar a Cherwitz; el Departamento de Justicia dijo que Daedone "seguía prófuga". Daedone comenzó el viaje de 36 horas de regreso a Estados Unidos, donde fue esposada y le tomaron las huellas digitales en un tribunal federal en Brooklyn. Su madre, en el tribunal por altavoz del teléfono, aceptó firmar su fianza.

En noviembre, en el juzgado federal de Brooklyn, Daedone, con pantalones caqui holgados y un cárdigan negro holgado, parecía serena. Detrás de ella, varias docenas de sus simpatizantes llenaban la galería del juzgado, mujeres de entre 40 y 50 años vestidas profesionalmente, luciendo blazers y tacones y cabellos recién hechos. Daedone publicaría más tarde un video en Instagram de las radiantes mujeres pavoneándose frente al juzgado, con la cabeza en alto, mientras sonaba de fondo “The Healer” de Erykah Badu.

“Son todas esas mujeres eróticas que entran en el corazón de un edificio gubernamental masculino”, dijo Maya Gilbert, quien ha estado involucrada con OneTaste desde 2009, y ahora enseña meditación orgásmica y es la directora creativa de la empresa. “Es muy potente”.

En la audiencia, un fiscal explicó por qué querían que un psicólogo clínico testificara en el juicio sobre el control coercitivo, o la idea de manipulación sin fuerza.

“Los jurados promedio entienden que las relaciones pueden ser manipuladoras”, dijo Jennifer Bonjean, quien representa a Daedone. “Los testigos aquí eran individuos adultos que tenían libertad de ir y venir”.

Los fiscales también pidieron que se permitiera a los testigos utilizar los términos “secta”, “miembros” y “líderes”. Los abogados de los acusados habían argumentado que esos términos eran injustos.

El juez negó por ahora el uso del experto, pero no prohibió el término “secta”, diciendo que “se usa a menudo de manera coloquial” y no implica una estructura formal. Incluso mientras se enfrenta a un juicio, Daedone ha redoblado su cruzada. "Mi práctica ha aumentado a dos veces al día", dice Daedone sobre sus sesiones de OM.

De vuelta en su apartamento, Daedone considera la posibilidad de pasar años en prisión. Dice que su trabajo continuaría allí, con cientos de mujeres que han experimentado traumas y podrían estar abiertas a practicar la meditación orgásmica. “¿Qué mejor lugar para trabajar con mujeres que con mujeres que no se ciñen a las líneas?”, afirma Daedone.

Más contenido en Urgente24

Temporada 2025: Un tesoro oculto en la costa de Brasil

"Hay que deflacionar el entusiasmo de Kristalina Georgieva, gerente del Fondo, sobre Argentina"

Milei y la "full motosierra" en el año electoral: ¿Queda tolerancia al ajuste?

El enigmático susurro de Barron Trump que transformó la cara de Biden

Pánico por mega estafa: Edesur y Edenor usados para vaciar cuentas