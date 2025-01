Horacio Verbitsky reivindica a Mirtha Legrand

Mirtha pidió ayuda al marino que era interventor del Canal 13, pero no la ayudó "porque todo el mundo tenía miedo". Le dijo "ni te metas, esto es peligrosísimo". Consiguió un contacto con el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy. Dos días después del allanamiento y el saqueo en el domicilio de Malabia 2591, por un grupo de tareas del Ejército, "a mi sobrina la liberaron. Al marido no. Nunca más supimos de él. Mi sobrina cree que estuvo en Palermo, porque escuchaba pasar los trenes, y la liberaron cerca de la General Paz. Al muchacho lo torturaron muchísimo. Julio se llamaba, nunca más supimos de él. Gracias a que yo era conocida y famosa pude salvarla, porque cuando la liberaron le dijeron: 'Te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha'". María Fernanda contó su historia ante la CONADEP en 1984 y en el juicio al general Jorge Olivera Róvere, en 2010. Panebianco tenía 23 años, era empleado de la DGI y fue asesinado en un enfrentamiento fraguado, el 18 de marzo de 1977, en Parque Patricios. La tía de su esposa no lo olvidó.

El hallazgo de la nieta 139 anunciada por Abuelas de Plaza de Mayo constata que no es la única.".

Embed Mirtha Legrand visitó el Faro de la Memoria en Mar del Plata, el excentro clandestino de detención que hoy funciona como espacio para la memoria y promoción de los Derechos Humanos. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/OPzLdx71d5 — Corta (@somoscorta) January 21, 2025

