Hungría vs. Polonia, un clásico de Europa del Este pero no solo del fútbol

Hungría consigue precios de gas natural muy competitivos de parte de Rusia, lo que no sucede con Polonia.

“Si Viktor Orban realmente bloquea las sanciones europeas en un momento clave para la guerra, quedará absolutamente claro que en este gran juego por la seguridad y el futuro de Europa, él está jugando en el equipo de [el presidente ruso Vladimir] Putin, no en el nuestro”, escribió Tusk en una publicación en X. “Con todas las consecuencias que esto conlleva”.

El presidente Macri se reunió con su par del Consejo Europeo, Donald Tusk. Foto: @CasaRosada Cuando era el mandamás del Consejo Europeo, Donald Tusk con Mauricio Macri.

George Soros

“Quizás sea difícil para el agente de Soros entenderlo, pero cuando se trata de equipos, jugamos para el equipo húngaro”, respondió el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, desde Facebook, acusando a Tusk de seguir las órdenes del muy cuestionado financista George Soros, quien nació en Hungría antes de hacerse millonario en el Reino Unido apostando contra la libra esterlina, y luego se instaló en USA, obteniendo esa ciudadanía.

“No queremos seguir pagando el precio de las guerras de otros y no permitiremos que nadie ponga en peligro la seguridad de nuestro suministro energético, porque Hungría es lo primero para nosotros”, añadió Szijjarto.

Orban no es el único líder de la UE enojado por la decisión de Kiev de detener el transporte de gas. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció que él también vetaría cualquier ayuda futura de la UE a Kiev por este bloqueo, advirtiendo que también podría detener el suministro de electricidad a Ucrania y cortar las entregas de ayuda humanitaria. Eslovaquia depende del gas ruso para satisfacer el 60% de su demanda.

Orban ha pedido una solución diplomática al conflicto de Ucrania desde su inicio y ha acusado a sus compañeros líderes de la UE de prolongar el derramamiento de sangre suministrando dinero y armas a Kiev.

También ha amenazado con vetar varios paquetes de sanciones de la UE, y ha aceptado estas medidas sólo después de obtener concesiones de Bruselas, incluida una exención parcial del embargo petrolero del bloque europeo y una garantía de que su sector nuclear no se verá afectado por paquetes futuros.

viktor orban.jpg Viktor Orban.

Soros

George Soros ha apoyado la inmigración masiva a Europa, enfrentándose con el gobierno conservador de Hungría y todo el nacionalismo europeo que, además, es euroescéptico.

En 2018 la Open Society Foundation, de Soros, se mudó de Budapest a Berlín (Alemania), después de que Hungría aprobara una ley que criminaliza a las ONG extranjeras que ayudan a los inmigrantes ilegales.

Soros tiene participaciones en varios periódicos y emisoras de radio polacas, todas ellas consideradas simpatizantes de Tusk.

El hijo y heredero de Soros, Alex, ha dicho que la ONG de su familia enfocará gran parte de su trabajo en Polonia en los próximos años, describiendo al país como una “economía líder” que desempeñará un papel clave en la determinación del “futuro de un gobierno responsable y democrático en Europa”.

george soros.jpg George Soros.

La batalla

Urgente24 ya ha informado que las tropas rusas y ucranianas han iniciado una batalla a gran escala por el control del territorio central de Donbass, el último territorio que le interesa a Rusia de Ucrania.

Referidas a las acciones en progreso, la agencia estatal rusa TASS publicó fotografías del “entrenamiento sobre la construcción de puentes sobre barreras de agua”, que fue llevado a cabo en la región de Lugansk por la unidad de ingenieros del grupo de tropas Zapad.

La creación de cruces de pontones en esta guerra es de gran importancia, señala el Departamento de Análisis. En 2022, las Fuerzas Armadas rusas perdieron una gran cantidad de equipo cerca de Belogorovka, tratando de construir pontones. Más tarde, aunque en menor escala, esto se repitió en otros sectores del frente.

"Durante el entrenamiento, se practicaron acciones para combatir los drones enemigos, se organizaron puestos de guerra electrónica (EW) y puntos de observación aérea para garantizar la seguridad del puente mecanizado", citó TASS un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

El último informe militar de la web opositora rusa Meduza, fechado el 22/01 desde Lituania, sostuvo que el ejército ruso había llegado a las afueras industriales occidentales de Pokrovsk.

pontones.webp Práctica de colocación de pontones del Ejercito ruso.

Al este de la ciudad, en el área de Vozdvizhenka, habían llegado a la autopista E50 Dnepr-Donetsk.

Si las tropas rusas logran cortar la carretera al oeste de Pokrovsk, comenzará una batalla definitiva por Pokrovsk entre las Fuerzas Armadas rusas y el ejército ucraniano. Desde hace varios meses hay una evacuación obligatoria de Pokrovsk pero, a principios de enero, alrededor de 7.000 civiles permanecían en la ciudad.

En el marco de esa gran batalla en curso, el ejército ruso repelió un contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania: el 25/01, el Ministerio de Defensa ruso informó que unidades de los grupos militares rusos 'Norte' y 'Oeste' derrotaron a sus adversarios en la región de Jarkov y en Donetsk.

En tanto, el ejército ruso atacó 12 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) en la región de Kursk (territorio ruso).

Unidades del grupo Norte intentan recuperar posiciones en los asentamientos de Staraya Sorochina, Nikolaevo-Daryino, Malaya Loknya, Viktorovka, Guevo, Kositsa, Lebedevka, Makhnovka, Nikolaevka, Nikolsky, Rubanshchina, Sverdlikovo y Sudzha.

drones.webp Militar ruso con un arma utilizada para luchar contra drones. 11 de enero de 2025.

Ucrania

El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo que la asistencia militar de USA continúa llegando al país. Al comentar la información de que el Departamento de Estado suspendió los programas de asistencia a otros países durante 90 días, Zelensky dijo, durante una conferencia de prensa con la presidenta moldava, Maia Sandu:

“Sé que existen algunas restricciones, debemos analizarlas en detalle. Límite de 90 días para programas humanitarios. Sé que hay una gran cantidad de instituciones en el mundo que anteriormente recibían el apoyo del gobierno de Estados Unidos. No sé sobre esto, no veo este dinero. Sólo puedo decir lo que Ucrania tal vez no reciba, lo que estoy haciendo. Estoy concentrado en la asistencia militar, no se ha detenido, gracias a Dios”.

El día anterior, la web Politico informó que el secretario de Estado de USA, Marco Rubio, emitió una orden ejecutiva que congelaría el gasto en la mayoría de las subvenciones de ayuda exterior existentes durante 90 días. La decisión se produjo después de que Trump, después de asumir el cargo el 20/01, suspendiera todos los programas de ayuda exterior durante 90 días hasta que se revisara su cumplimiento con la política exterior estadounidense. Politico admitió que la decisión del Departamento de Estado probablemente afecte la financiación de la ayuda militar a Ucrania.

A los empleados de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), responsables de proyectos en Ucrania, se les ordenó detener todo trabajo, dijo una fuente de Reuters a la agencia. Según la fuente, se han congelado proyectos de apoyo a las escuelas y al sector sanitario, como la asistencia de emergencia a las madres y la vacunación de los niños. Otros programas de USAID en Ucrania incluyen apoyo energético y rehabilitación de infraestructura.

--------------------------

