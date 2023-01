Garantizado: Experta en sexo revela clave para tener orgasmo

Ella dijo que comenzó a explorar su sexualidad a los 20 años cuando se mudó al Reino Unido y comenzó a estudiar tantra.

Ahora bien, en esta filosofía que busca conocerse más a uno mismo a través de la sexualidad, el amor y la meditación, es fundamental la relajación.

Es precisamente la relajación, el secreto para tener mejor sexo y orgasmos. Lo dijo la experta en sexo:

Relajación, esa es la palabra clave cuando se trata de disfrutar del sexo y tener orgasmos. Relajación, esa es la palabra clave cuando se trata de disfrutar del sexo y tener orgasmos.

¿Qué puedo hacer para sentir placer?

Según Tsarkski: “Solo necesitamos encontrar dónde está la tensión. ¿Es algo fuera del dormitorio? ¿Son las finanzas? Tal vez sea tu relación o tu imagen corporal. Necesitas encontrar la tensión y necesitas relajarla".

Y continuó: "Lo único que hago al llegar al orgasmo es relajarme. No pienso, no aprieto ningún botón mágico, me relajo. Me tomó muchos años aprender a relajarme”.

La experta en sexo añadió que también podría ser una buena idea dejar el sexo como lo conocemos todos juntos. Es decir, la clásica penetración.

“Esa es mi recomendación, (detener) el sexo clásico con penetración”, dijo. Y recomendó:

Enfócate en la intimidad, concéntrate en el placer. No te centres en el objetivo de alcanzar la penetración o el orgasmo, simplemente disfruta y desde ahí podrás expandirte. Hay un mundo completamente diferente allí. Enfócate en la intimidad, concéntrate en el placer. No te centres en el objetivo de alcanzar la penetración o el orgasmo, simplemente disfruta y desde ahí podrás expandirte. Hay un mundo completamente diferente allí.

Beneficios de tener un orgasmo

La relaciones sexuales y los orgasmos pueden proporcionar numerosos beneficios para la salud. Estos son los que respalda la ciencia:

Ayuda a aliviar dolores: Cuando se alcanza el orgasmo, el cuerpo libera hormonas analgésicas que pueden ayudar con el dolor de piernas y espalda, dolores de cabeza y cólicos menstruales, dice Medical News Today (MNT)

Mejora la calidad del sueño: Inmediatamente después del clímax, indica MNT, el cuerpo libera hormonas que promueven un sueño reparador. Estas hormonas incluyen prolactina y oxitocina.

Alivia el estrés: Probablemente sea uno de los beneficios más conocidos y también se centra en la liberación de la hormona oxitocina, que ayuda a aliviar el estrés de manera natural.

Protege contra enfermedades cardíacas: Una investigación determinó que los hombres de 50 años que tienen encuentros íntimos al menos dos veces por semana ya reducen en un 45 por ciento el riesgo de enfermedad cardíaca.

Fortalece el suelo pélvico: Esto sucede ya que el suelo pélvico se contrae y se relaja durante el orgasmo. El fortalecimiento de los músculos pélvicos también es importante para evitar la incontinencia urinaria.

Aumenta la fertilidad: Una pequeña investigación pudo relacionar el sexo y los orgasmos con un aumento de sustancias que ayudan a la fertilidad en el cuerpo.

