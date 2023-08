Eyaculación precoz: Mira cómo saber si eyaculas muy rápido

¿Te ha pasado que eyaculas antes de lo deseado durante el sexo? ¿Qué tan seguido te ocurre esto? La eyaculación precoz es un problema común y ocurre cuando el semen sale del pene antes de lo esperado durante las relaciones sexuales. Si esto no sucede tan seguido, no es motivo de preocupación. No obstante, si ocurre de manera frecuente, y te causa angustia, puede ser hora de consultar al médico. Pero, ¿Cómo saber si soy eyaculador precoz? Una buena pista para darse cuenta es el tiempo que el hombre tarda en eyacular. Profundicemos.