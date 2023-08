Así es el cáncer silencioso que se asocia con el sexo oral

"Todo el mundo bromea con lo que dijo Michael Douglas de que tuvo cáncer por tener sexo oral. Pero hay que superar eso, porque esto es algo serio. Hay cientos de miles de personas en riesgo de padecerlo", añadió.

Años atrás, el actor Michael Douglas declaró a The Guardian: "No me arrepiento de haber fumado y bebido. El cáncer que yo tenía lo causó el virus del papiloma humano, que viene en realidad del cunnilingus”.

Cunnilingus es la práctica del sexo oral en los genitales femeninos. Esto involucra el clítoris, la vulva y la vagina.

En agosto del 2010, Douglas recibió el diagnóstico de cáncer tras largos meses con molestias en la garganta. Se sometió a quimioterapia y radiación.

¿Cuál es la relación entre el sexo oral y el cáncer de lengua?

Lo que une al sexo oral con el cáncer de lengua es el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se puede transmitir por las relaciones sexuales orales y que puede causar cáncer de lengua, cáncer de garganta o cáncer orofaríngeo.

"En algunos tipos de cáncer de lengua que ocurren en la garganta, se ve implicado el virus del papiloma humano, también llamado VPH. El VPH es un virus común que se trasmite por contacto sexual", indican los expertos de la Clínica Mayo.

De hecho, "en los últimos años, el cáncer de lengua en la garganta se ha vuelto más común en las personas expuestas a tipos específicos de VPH", agregan.

Generalmente tarda varios años después de que la persona se infecta con el VPH para que se produzca el cáncer, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

¿Qué síntomas tiene el cáncer de lengua?

Ahora bien, el cáncer de lengua es conocido como un cáncer "silencioso", ya que podría no presentar ningún síntoma al comienzo.

Cuando el cáncer de lengua se produce en la boca, la Clínica Mayo dice que puede aparecer una llaga en la lengua que no se cura. Otros síntomas pueden ser dolor o sangrado en la boca y un bulto o engrosamiento en la lengua.

Mientras, cuando el cáncer de lengua se produce en la garganta, el primer signo puede ser la inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Esta inflamación va acompañada por otros síntomas como: toser sangre, bajar de peso y tener dolor de oído. También puede haber un bulto en la parte posterior de la boca, la garganta o el cuello.

Asimismo, la Clínica Mayo indica que otros síntomas que pueden advertir cáncer de lengua incluyen:

Mancha roja o blanca en la lengua o en el revestimiento de la boca

Dolor de garganta que no se va

Sensación de tener algo atascado en la garganta

Entumecimiento de la boca o la lengua

Dificultad o dolor al masticar, tragar o mover los maxilares o la lengua

Hinchazón de la mandíbula

Cambio en la voz

Vale destacar que, además del sexo oral, hay otros factores de riesgo del cáncer de lengua, como el consumo de tabaco, consumo de alcohol o tener un sistema inmunitario débil.

