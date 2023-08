El mejor momento para tener sexo es este, según terapeuta

Cuando se trata de tener sexo podemos llegar a pensar que cualquier hora puede ser perfecta, con tal de disfrutar el momento. Sin embargo, la ciencia se ha encargado de definir cuál es el mejor momento del día para tener sexo tomando en cuenta, entre otras cosas, las hormonas del cuerpo. Entonces, ¿Sexo por la mañana? ¿Sexo por la tarde? o ¿Sexo por la noche? Independientemente del horario que prefiera cada uno, he aquí lo que dice una experta acerca de la mejor hora para tener relaciones sexuales. Y no, no es la que muchos piensan.