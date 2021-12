Ya es hora de hablar de los no vacunados en Argentina

image.png

¿Falta de vacunas o no vacunados por elección?

Hasta hace algunas semanas atrás, el problema en muchas naciones de bajos ingresos era que simplemente no tenían las dosis suficientes, pero esta situación se ha revertido parcialmente. En efecto, diversos estudios han intentado estimar el grado de vacilación en todo el mundo.

Una encuesta a casi 45.000 personas de 12 países realizada antes de que comenzaran a implementarse las vacunas COVID-19, encontró que la vacilación era menor en las 10 naciones de ingresos bajos y medianos que en Rusia y Estados Unidos.

Pero los investigadores dicen que aquel panorama ha cambiado durante la pandemia.

Otra encuesta a casi 27.000 personas en 32 países realizada entre octubre y diciembre del 2020 encontró que las intenciones de las personas variaban considerablemente. Algunas se comparten a nivel mundial, pero también existen diferencias locales.

Una preocupación importante es la seguridad, especialmente porque las vacunas se desarrollaron y administraron rápidamente.

La confianza en los gobiernos es una preocupación relacionada. Una encuesta de 32 países encontró que la creencia de que un gobierno estaba manejando bien la pandemia se asoció con una mayor aceptación de las vacunas.

Otro análisis encontró que una mayor confianza en las autoridades médicas y científicas en la pandemia hacía que las personas estuvieran más dispuestas a aceptar la vacunación.

image.png

Pase sanitario y no vacunados

Hay formas de superar la vacilación en la pandemia, dicen los investigadores. En una encuesta reciente de varios países, se encontró que los mandatos como exigir la vacunación para viajar en avión o asistir a un lugar de trabajo, podrían influir favorablemente en las decisiones.

Las conclusiones encontraron que entre las personas que dudaban sobre las vacunas COVID-19, un tercio dijo que se vacunarían si fuera necesario para poder viajar internacionalmente.

En Argentina resta esperar la adherencia y el impacto del pase sanitario que empezará a regir el sábado 1° de enero de 2022 en todo el país.

Será obligatorio para todos los mayores de 13 años acreditar el certificado de doble vacunación para asistir a: locales bailables, discotecas de espacios cerrados, salones de fiestas o similares que se lleven a cabo en espacios cerrados, viajes grupales y eventos masivos con más de mil personas en espacios abiertos o cerrados.

El esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.

No obstante, ya se aplica en cinco provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, comenzó a regir el pasado 21 de diciembre, pero todavía no se ha advertido que impacte en el ritmo de vacunación. Alrededor de 2,2 millones de bonaerenses no han completado el esquema aún.

image.png

Fuentes consultadas: Nature, Monitor Público de Vacunación, Our World in Data