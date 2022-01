Un solo virus paralizó el mundo, pero hay 100 mil más

La nueva base de datos no tiene la secuencia completa de cada nuevo virus. Pero los investigadores pueden usar incluso secuencias parciales para construir árboles genealógicos que revelen cómo se relacionan los diferentes virus y cómo evolucionan.

También pueden el archivo para averiguar dónde se encontró un virus en particular. Básicamente, es una red gigante de vigilancia de virus.

Algunos hallazgos fueron inesperados, tanto en personas como en perros, gatos, peces y otros animales.

Los científicos esperan encontrar cientos de miles de virus de ARN más. Hacia el 2030, quieren identificar más de 100 millones, hallazgos que podrán ser clave para la detección y control de una futura pandemia.

image.png La base de datos contiene 16 petabytes (un petabyte son 10 bytes) de secuencias que provienen de encuestas genéticas de todo el mundo, desde peces hasta suelos de granjas y las entrañas humanas.

*Fuente: "New dangers? Computers uncover 100,000 novel viruses in old genetic data", de Elizabeth Pennisi para Science.