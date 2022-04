Preocupa la gravedad de la "nueva" y misteriosa hepatitis infantil

A partir de allí, los británicos informaron 114 casos, comunicó la OMS en una actualización el fin de semana.

España es el segundo país con el número más alto de casos con 13 niños infectados, seguido de Israel con 12 y Estados Unidos con nueve. También se reportaron en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Noruega, Francia, Rumania y Bélgica.

La mayoría de los casos han sido niños menores de 10 años, incluso muchos menores de cinco. Antes de mostrar signos de hepatitis grave, tenían síntomas tales como:

Maria Buti, patóloga presidenta de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL), dijo que la "principal preocupación" es la gravedad.

Como no se sabe la causa, los médicos aún no comprenden la ruta de transmisión, cómo prevenirla y el tratamiento que requieren los niños.

La OMS descartó que el origen sean sobredosis de medicamentos, como el paracetamol, o las vacunas COVID-19.

Los adenovirus son un tipo de virus muy comunes que causan enfermedades como resfriados, bronquitis y diarrea, pero que generalmente no provocan enfermedades graves.

Según Chand, se encontró adenovirus en el 75% de los pacientes en el Reino Unido. Por lo tanto, la hipótesis principal es una combinación de un adenovirus normal junto con otro factor que lo hace más grave.

Una explicación posible es que, por el confinamiento de la pandemia, los niños no se han expuesto a estos virus. Los barbijos y otras medidas de prevención de los últimos dos años pudieron haber impedido la inmunidad natural.

Otra posible causa de la misteriosa enfermedad es una combinación con COVID o estar asociada a una infección previa con el virus pandémico.

No obstante, la OMS y los expertos todavía no pueden sacar ninguna conclusión, se necesita tiempo para poder encontrar el patrón de los casos.

