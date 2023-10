Polémica: Campaña descarnada de Israel invade videojuegos infantiles

image.png "Alice's Mergeland", inocente juego infantil interrumpido por anuncios con contenido violento y crudo.

El chico pálido y, sumido en estado de shock, salió corriendo a buscar refugio en el regazo de su madre quién luego eliminó el juego. El infante se preguntó: “¿Qué está haciendo este maldito anuncio en mi juego?".

Ese interrogante lo expresaron varios chicos a sus padres según Reuters que documentó al menos otros cinco casos en toda Europa en los que jugadores, entre ellos varios menores reportaron el mismo vídeo proisraelí y afirmaron que abundaba en “imágenes de ataques con cohetes, una explosión de fuego y hombres armados enmascarados”.

La campaña descarnada por Israel incluso se filtró en el famoso juego "Angry Birds" creado por el desarrollador Rovio (ROVIO.HE), propiedad de SEGA .

Rovio confirmó que "de alguna manera estos anuncios con contenido perturbador llegaron por error a nuestro juego" y ahora estaban siendo bloqueados manualmente. La portavoz Lotta Backlund no proporcionó detalles sobre cuál de su "docena de socios publicitarios" le había proporcionado el anuncio.

image.png Angry Birds famoso juego también invadido por anuncios cruentos.

“Reuters documentó seis casos (en Gran Bretaña, Francia, Austria, Alemania y Holanda) en los que personas habían visto anuncios iguales o similares a los del hijo de Cassis o dijeron que sus hijos los habían visto. En el caso de la familia Cassis, los anuncios aparecieron en un juego llamado "Alice's Mergeland" creado por un desarrollador llamado LazyDog Game"

Otros anuncios aparecieron sobre pasatiempos digitales para familias, como el juego de construcción de bloques "Stack", el juego de rompecabezas "Balls'n Ropes", "Solitaire: Card Game 2023" y la aventura de correr y saltar "Subway Surfers”.

Campaña oficial de Israel

La sorpresa para los periodistas de Reuters es que la creación y difusión del video es autoría del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. El titular en el sector digital , David Saranga, confirmó que el vídeo era un anuncio promovido por el gobierno, pero dijo que "no tenía idea" de cómo acabó dentro de varios juegos de chicos.

Contó además que “las imágenes eran parte de una campaña de promoción más amplia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que ha gastado 1,5 millones de dólares en anuncios en Internet desde que el ataque de Hamás del 7 de octubre contra civiles en el sur de Israel desató la guerra en Gaza”.

Se defendió y dijo que los funcionarios habían dado instrucciones específicas a los anunciantes "que lo bloquearan para personas menores de 18 años". Algo que en el universo virtual líquido es incontrolable.

De todas maneras, Saranga defendió el carácter explicito de la campaña publicitaria. "Queremos que el mundo entienda lo que pasó aquí en Israel". "Es una masacre".

image.png "Queremos que el mundo entienda lo que pasó aquí en Israel". El estado judío defiende la gráfica campaña publicitaria contra Hamas.

Reuters no ha podido establecer cómo llegó el anuncio a aquellos videojuegos por la falta de colaboración de socios anunciantes. Incluso se contactó con 43 empresas de publicidad que Rovio enumeró en su sitio web como "socios de datos de terceros". Respondieron 12, incluidos Amazon (AMZN.O) , Index Exchange y Pinterest (PINS.N) y todos y cada uno se despegaron de aquella publicidad.

Saranga admitió que el ministerio había gastado dinero en empresas de publicidad como Taboola (TBLA.O) ,Outbrain (OB.O), Google de Alphabet (GOOGL.O) y X, anteriormente conocida como Twitter.

Es dable que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina imite a Israel en la campaña de terror y comparta pruebas en plataformas infantiles del sufrimiento en Gaza de los palestinos bajo el bombardeo israelí.

Más contenido de Urgente24

El sedentarismo puede ser mortal: Haz esto por 22 minutos

Cybermonday 2023: Cuándo es y el truco para comprar barato

Insumos médicos: Suspenden y reprograman cirugías en PBA

Mauricio Macri polémico sobre la "genética" cordobesa

"La alternativa es una sola": Esteban Bullrich sobre Milei o Massa