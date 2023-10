Insumos médicos: Suspenden y reprograman cirugías en PBA

Médicos apuntan contra Cristina por falta de insumos en hospitales. "Esto no se generó en 24 horas. Este es un proceso y llegó a esta instancia", advierten en la Provincia de Buenos Aires respecto a la falta de insumos médicos.

Sin embargo, el presidente de la federación aseguró que esta problemática está instalada desde hace meses:

Lo venimos advirtiendo hace meses que empezaban a faltaban insumos, que nos costaba conseguir, que el proveedor dejaba los remitos abiertos y cuando volvía a recomprar nos cotizaba y nos cobraba con aumento. Esto no se generó en 24 horas. Este es un proceso y llegó a esta instancia Lo venimos advirtiendo hace meses que empezaban a faltaban insumos, que nos costaba conseguir, que el proveedor dejaba los remitos abiertos y cuando volvía a recomprar nos cotizaba y nos cobraba con aumento. Esto no se generó en 24 horas. Este es un proceso y llegó a esta instancia

Respecto al manejo de los proveedores con el stock, Porras remarcó que "puede ser que lo tengan autorizado pero no les den los dólares para que puedan ingresar y abonar la mercadería". Aunque añadió que "otros dicen que no hay stock y reducen las entregas al máximo, mientras que otros dicen que directamente no tienen. Después puede ser el otro factor, que tengan un stock razonable y dada la situación buscan dosificar lo máximo que se puede".

A este desafío se suma le cobro de las clínicas, que en algunos casos hay un atraso en el pago desde comienzos de este año. "Estamos a 90 días. Hay complementarias de refacturaciones. De enero del 2023 a junio no cobramos. Es una lucha constante con las obras sociales", denunció.

"Nosotros dependemos del servicio que le damos al Estado y el Estado hace lo que puede. Siempre recae sobre el sector que da el servicio, el problema es que ya no damos más. Ni médicos conseguimos. Nos faltan hasta recursos humanos", concluyó Porras.

