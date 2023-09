Importaciones: Médico rompe en llanto por falta de insumos

“Es una mezcla de mezquindades de quienes administran la cadena de importación, hay un déficit de suturas cardiovasculares y de todo lo que necesitamos para operar. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo superando al covid-19 y los accidentes de tránsito”, apuntó el profesional. Además, aseguró que el retraso en las intervenciones suele ser mortal.

“No sólo hay riesgo de vida para los pacientes sino que los llevamos a operar en muy mal estado general esperando esos insumos, asistimos todos los días a pacientes que fallecen porque se retrasan las cirugías por falta de insumos”, destacó. Al respecto, despegó la situación de un reclamo político y señaló al proceso burocrático como el gran responsable.

“Hay tanta hipocresía, y va más allá de la cuestiones ideológicas o partidarias, muchos no saben qué aprueban y qué no (para importar) y pasa que hay gente que se muere porque alguien no sabe qué es una sutura para operar un corazón lo manda a textiles”, concluyó el médico.

