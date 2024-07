Le diagnosticaron cáncer de hígado y estos fueron los síntomas de alarma

"En 2008, a los 60 años, comencé a sentir una "sensación de pinchazos" en el estómago y estaba perdiendo peso sin proponérmelo", contó.

Beryl también sentía un bulto en el abdomen, otro síntoma habitual del cáncer de hígado.

"También podía sentir un pequeño bulto en el abdomen, lo que me alarmó. Fui al consultorio de mi médico de cabecera, quien me dijo que lo que estaba sintiendo era normal para mi edad, pero me hizo un análisis de sangre que salió normal. Ahora sé que es común que los resultados de los análisis de sangre sean normales en el caso del colangiocarcinoma", dijo.

De acuerdo con expertos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, ciertamente, las personas con cáncer de hígado pueden presentar pérdida de peso por motivos desconocidos, una masa o bulto duro en el lado derecho debajo de las costillas y malestar en la parte superior derecha del abdomen, además de otros síntomas.

"A medida que pasaban las semanas, los dolores de estómago se me hacían insoportables y no podía dormir por la noche. Esta vez, fui a ver a otro médico de cabecera que podía sentir el bulto y aceptó hacerme una ecografía, pero me advirtió que tendría que esperar mucho tiempo", siguió contando Beryl.

Luego de detectar que tenía una masa en el abdomen, le hicieron una resonancia magnética y confirmaron que se trataba de un tumor en el hígado.

"Mi mensaje para cualquiera que lea esto es que escuche a su cuerpo y, si siente que algo no está bien, insista en que lo revisen", Aconsejó Beryl.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de hígado?

Las personas con cáncer de hígado pueden presentar otros síntomas. En general los síntomas pueden incluir:

Fiebre

Heces pálidas

Orina oscura

Cansancio y debilidad

Náuseas y vómitos

Pérdida del apetito

Hinchazón en el abdomen

Dolor en el hombro derecho

Ictericia o coloración amarillenta de la piel y los ojos

Moretones o sangrados que aparecen con facilidad

Tipos de cáncer de hígado

También es importante saber que hay varios tipos de cáncer de hígado. De acuerdo con la organización Cancer Council estos son los que corresponden al cáncer hepático primario:

El carcinoma hepatocelular (CHC) o hepatoma , es el tipo más común de cáncer primario de hígado y comienza en el principal tipo de célula del hígado, los hepatocitos.

, es el tipo más común de cáncer primario de hígado y comienza en el principal tipo de célula del hígado, los hepatocitos. El colangiocarcinoma , o cáncer de los conductos biliares, comienza en las células que recubren los conductos biliares (que conectan el hígado con el intestino y la vesícula biliar).

, o cáncer de los conductos biliares, comienza en las células que recubren los conductos biliares (que conectan el hígado con el intestino y la vesícula biliar). Angiosarcoma, que se origina en los vasos sanguíneos. Es un tipo poco común de cáncer de hígado que es más probable que se presente en personas mayores de 70 años.

-----------

Seguí leyendo en Urgente24

Pocos conocen estos 5 beneficios del sauna en invierno

El alimento cotidiano que no sabías que te acerca al cáncer de colon

Los que toman esta bebida tienen menos riesgo de infecciones de orina desagradables

Así se puede predecir el riesgo de demencia, depresión y ACV

6 asombrosos motivos por los que deberías caminar después de comer