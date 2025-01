Esta bebida que seguro consumes te hace envejecer más rápido

Los investigadores definen la edad biológica como “la acumulación del daño que podemos medir en el cuerpo”, señaló Andrea Britta Maier, médica consultada por The New York Times.

Mientras, la edad cronológica se refiere a los años que han pasado desde el nacimiento de una persona.

¿Los refrescos te hacen envejecer más rápido?

Danielle Crumble Smith, RD, dietista de Top Nutrition Coaching, dice para el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) que, el consumo de bebidas azucaradas "contribuye al envejecimiento biológico principalmente debido a su alto contenido de azúcar".

De acuerdo con la experta, el elevado contenido de azúcar presente en estas bebidas "conduce a un mayor estrés oxidativo, inflamación y la formación de productos finales de glicación avanzada (AGE) que aceleran el envejecimiento celular y el daño tisular".

ETNT explica que, tomar demasiadas bebidas azucaradas puede relacionarse con mayor riesgo de resistencia a la insulina y aumento de la acumulación de grasa, ambos factores vinculados con la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, que son marcadores de telómeros más cortos y por ende de envejecimiento.

Los telómeros cortos son la principal fuente del envejecimiento del organismo, según los resultados de un estudio publicado en PNAS.

Cuanto más largos son los telómeros, más puede multiplicarse una célula (incluidas las células madre que regeneran los tejidos) y por lo tanto el organismo se mantiene joven durante más tiempo, detalla el sitio SINC.

Aunado a esto, los refrescos también se asocian con algo muy frecuente en el envejecimiento: las fracturas, otra buena razón para alejarse de este tipo de bebida, especialmente, a medida que las personas envejecen.

