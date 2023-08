Cómo eliminar de Google el historial incluyendo el de incógnito

Paso a paso para eliminar su rastro en la web

-En Google Chrome, arriba a la derecha, hacé clic en donde dice “Más” .

-Hacé clic en Historial.

-A la izquierda, seleccioná en la opción 'Borrar datos de navegación'.

-Para borrar todos los datos, seleccioná 'Desde siempre'.

-Hacé clic en 'Borrar datos'.

cómo eliminar el historial de google.jpg

Otra manera de eliminar tus datos de Google

“La actividad que conservas permite que Google pueda ofrecerte servicios más útiles, como ayudarte a redescubrir lo que has buscado, lo que has leído y lo que has visto.

Puedes consultar tu actividad y eliminarla usando los controles de esta página”, menciona la sección 'Mi actividad'.

- En el navegador de Chrome y, busca la imagen de tu perfil ubicado en la esquina superior derecha.

- Seleccioná ‘Gestionar su cuenta de Google’

- A continuación, en la barra de búsqueda dentro de la página, hacé clic en “Mi actividad”.

- En el costado izquierdo aparece la opción 'Eliminar actividad por', seleccioná la opción que quieras: última hora, último día, desde siempre, periodo personalizado.

Y listo, tu historial fue eliminado con éxito de todos tus dispositivos vinculados con Google.

Más noticias en Urgente24

Management & Fit desafía a CB Consultora y a Circuitos

AFIP cierra cuentas en dólares: Por qué y a quiénes afecta

Periodista hunde a El Trece en juicio millonario

Mercado Libre: Alerta comerciantes por última medida

El monstruoso salario de Keanu Reeves por todo John Wick