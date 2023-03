"Bichitos negros" que son sólo Trips: Cómo erradicarlos

Los tisanópteros o trips suelen alimentarse de pétalos de flores, polen, frutos jóvenes u hojas de hortalizas y cítricos, teniendo particular predilección por las de la marihuana. Son transmisoras de virus fitopatógenos y hongos, sólo a las especies vegetales. Por tanto, no generan ningún tipo de enfermedad en los seres humanos, ya que no ‘pican’ sino que se posan sobre la dermis— atraídos por el sudor humano—, generando en algunos casos un rush cutáneo o alergia.