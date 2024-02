Asistentes virtuales: La inteligencia artificial a lo Iron Man

Rabbit R1 es un pequeño gadget con pantalla y asistente de voz inteligente que se conecta a internet y a otros dispositivos mediante bluetooth. Este aparato puede comprar comida, pedir un servicio de traslado en automóvil o contratar un seguro sin tener que descargar, instalar o ejecutar las aplicaciones correspondientes.

Quizás quieras leer: SORA: La inteligencia artificial de OpenAI que cambia todo

La aparición de estos asistentes virtuales transaccionales plantea un nuevo paradigma para el comercio electrónico, en el que la IA se convierte en el nuevo cliente. Esto implica que las interacciones comerciales ya no serán entre humanos, sino entre máquinas, lo que cambiará radicalmente las reglas del juego.

Según la consultora Gartner, los asistentes virtuales transaccionales se comprometerán con un proveedor si el proceso de ventas y cumplimiento funciona sin problemas y cumple con los requisitos del acuerdo de nivel de servicio. Es decir, que la calidad, la rapidez y la eficiencia serán los factores clave para ganar la preferencia de estos clientes no humanos.

Para las empresas, esto significará tener que adaptar su operación para atender a estos asistentes virtuales, proporcionando interfaces de programación de aplicaciones (API) para integraciones más eficientes, optimizando sus sitios web y plataformas digitales para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda (SEO).

Sin embargo, no hay que olvidar que detrás de cada asistente virtual hay una persona que lo usa y que espera una buena experiencia de compra.

Las apps de atención al cliente basadas en IA no sustituyen a los equipos humanos a la hora de interactuar con las personas, ya que, aunque pueden gestionar muchas consultas y tareas rutinarias, no pueden ocuparse de cuestiones más complejas que requieren empatía, comprensión y discernimiento.

Hay un video en YouTube de Robert Downey Jr (Iron Man para muchos) en el que menciona algunos de los percances a futuros de la IA.

Embed - How Far is Too Far? | The Age of A.I.