Así se siente cuando el azúcar en sangre se dispara

Es posible, que si su nivel de azúcar en sangre está demasiado alto, experimente los síntomas de diabetes que detallaremos a continuación. De ser así, consulta con tu médico, sugieren expertos.

Aumento de sed y micción frecuente

La sed excesiva es la reacción a la pérdida de líquidos y también "puede ser un síntoma de la presencia de altos niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia)", dice MedlinePlus.

Y es que, según Clínica Mayo, cuando hay exceso de glucosa en la sangre, los riñones se ven obligados a trabajar horas extras para filtrar y absorber el exceso de glucosa.

Cuando los riñones no pueden seguir el ritmo, el exceso de glucosa se excreta en la orina y arrastra los líquidos de los tejidos, lo que te deshidrata. Cuando los riñones no pueden seguir el ritmo, el exceso de glucosa se excreta en la orina y arrastra los líquidos de los tejidos, lo que te deshidrata.

Entonces, cuando tienes exceso de sed, tomas más líquidos y te dan más ganas de orinar.

Visión borrosa y dolores de cabeza

Susan Kelly, RDN, nutricionista y dietista registrada indicó al sitio especializado Eat This, Not That:

"Los niveles altos de azúcar en la sangre no controlados hinchan los lentes de los ojos que cambian la forma completa del cristalino, lo que dificulta que usted vea cualquier cosa correctamente y realice tareas".

Y agregó:

Esto también puede causar dolores de cabeza frecuentes. Los dolores de cabeza también ocurren debido a la deshidratación, que es común en los diabéticos que orinan mucho. Esto también puede causar dolores de cabeza frecuentes. Los dolores de cabeza también ocurren debido a la deshidratación, que es común en los diabéticos que orinan mucho.

Dolor abdominal, náuseas y vómitos

El nivel alto de azúcar en la sangre también puede causar dolor abdominal, náuseas y vómitos.

De acuerdo con Kelly, estos síntomas ocurren "porque su hígado no puede usar el azúcar en la sangre sin insulina y comienza a descomponer la grasa en cetonas, lo que acidifica la sangre y puede causar náuseas".

Mal aliento y sequedad en la boca

El mal aliento también puede ser un posible síntoma de hiperglucemia, según Clínica Mayo.

Se cree que, la diabetes "provoca la fluctuación de los niveles de azúcar en la sangre y puede dejar la boca a merced de enfermedades periodontales que provocan el mal aliento".

La diabetes puede debilitar tu capacidad para combatir los gérmenes, lo que aumenta el riesgo de infección en las encías. La diabetes puede debilitar tu capacidad para combatir los gérmenes, lo que aumenta el riesgo de infección en las encías.

Hormigueo y entumecimiento

Demasiada glucosa en la sangre puede afectar el buen funcionamiento de los nervios.

Healthline sugiere que, si tienes diabetes y notas entumecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en las manos o pies, debes visitar a tu médico.

Estos son síntomas tempranos de neuropatía periférica. Suele ser peligrosa cuando no puedes sentir el dolor y se te desarrolla una úlcera en el pie. Estos son síntomas tempranos de neuropatía periférica. Suele ser peligrosa cuando no puedes sentir el dolor y se te desarrolla una úlcera en el pie.

Fatiga y dificultad para respirar

De acuerdo con expertos de la Clínica Mayo es posible que te sientas cansado, con fatiga y presentes dificultad para respirar si tienes diabetes.

¿Por qué? Esto es lo que explican:

"Un nivel alto de glucosa en la sangre deteriora la capacidad del cuerpo para utilizar la glucosa para cubrir tus necesidades energéticas. La deshidratación por el aumento de la micción también puede hacer que te sientas fatigado".