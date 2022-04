5.500 nuevos virus en los océanos: ¿Dónde estamos parados?

El ARN, o ácido ribonucleico, es un ácido nucleico similar en estructura al ADN pero con algunas diferencias sutiles. La célula utiliza el ARN para una serie de tareas diferentes; una de estas moléculas se llama 'ARN mensajero' o 'ARNm'. Y es la molécula de ácido nucleico cuya traducción transfiere información del genoma a las proteínas. Otra forma de ARN es el ARNt o ARN de transferencia, y moléculas de ARN no-codificantes de proteínas que físicamente llevan los aminoácidos al sitio dónde se lleva a cabo la traducción y permiten que sean ensamblados en las cadenas de proteínas en dicho proceso.

4 investigadores han llegado a la conclusión que en los océanos hay miles de virus de ARN previamente desconocidos, y se ha duplicado el número de filos, o grupos biológicos, de virus que se cree que existen.

publicaron en la revista Science su ensayo, del que The Conversation difundió una síntesis:

The Power of Viruses, for Good | Matthew Sullivan | TEDxOhioStateUniversity