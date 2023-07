Xuxa revela una íntima confesión sobre su relación con Pelé

Aunque había tenido una experiencia de la que poco disfrutó, Xuxa empezó a explorar su sexualidad con Pelé:

image.jpg

Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él

El astro, que le llevaba unos 23 años de diferencia de edad, se sorprendía por la situación:

Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser

Xuxa y Pelé: De las infidelidades a la "amistad colorida"

Los brasileños compartieron un vertiginoso vínculo de 6 años donde eran novios y, aunque su relación no era abierta, Pelé sí estaba con otras mujeres. Xuxa decidió aceptarlo. Lo naturalizaba, porque poco entendía:

Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable

ULDbgPfmY_1290x760__1.webp

Xuxa conoció a Pelé a sus 17 años, cuando el futbolista (que en ese momento tenía 39) acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa. Fue durante un ensayo para la tapa de una revista. El ex Santos inventó un rótulo para maquillar sus errores, alegando que tenía "una amistad colorida" con la presentadora:

Y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí Y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea low cost suspenderá vuelos a dos destinos

La bodega argentina que fue elegida como la mejor del mundo

WhatsApp cerrará tu cuenta si no eliminas estas apps

Telefe aniquila a El Trece: Otro programa cancelado

Viajes de egresados: Cae otra empresa por estafa