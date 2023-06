Los documentales furor sobre crímenes en Netflix y HBO Max

Misterios sin resolver (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix España

Pecados de Nuestra Madre: Es otro original de Netflix, pero a diferencia de Catching Killers, solo documenta a un asesino. Sin embargo, todavía contiene la misma vibra de suspenso que Catching Killers, ya que destaca la impactante historia de Lori Vallow y lo que condujo al asesinato de sus dos hijos, Tylee Ryan y JJ Vallow. La serie explora las creencias religiosas extremas y apocalípticas de Vallow.

Los pecados de nuestra madre (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

When Missing Turns to Murder: Como recomienda el título, el programa se enfoca en casos de personas desaparecidas que terminan en asesinato. Cada episodio destaca a una víctima diferente e incluye testimonios de sus amigos y familiares.

image.png

Las cintas de Jeffrey Dahmer: Este documental se basa en las entrevistas que el periodista Ron Laytner realizó al famoso asesino caníbal Jeffrey Dahmer en 1993, poco antes de que fuera asesinado por otro recluso en la cárcel. El documental revela los detalles más escalofriantes de los crímenes de Dahmer, quien confesó haber matado y desmembrado a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer | Tráiler oficial | Netflix

Joyas imperdibles en HBO Max sobre crímenes reales

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst: Esta serie de seis episodios sigue la historia del multimillonario Robert Durst, quien fue acusado de tres asesinatos y cuya culpabilidad quedó expuesta en una impactante confesión grabada al final de la serie.

image.png

I’ll Be Gone in the Dark: Esta serie se basa en el libro homónimo de la escritora Michelle McNamara, quien dedicó su vida a investigar al asesino del Golden State, un violador y asesino en serie que operó en California entre 1974 y 1986.

image.png

The Vow: Esta serie documenta la secta NXIVM, liderada por Keith Raniere, quien fue condenado por tráfico sexual, extorsión y otros delitos. La serie muestra cómo Raniere reclutaba a sus seguidores, especialmente a mujeres jóvenes y famosas, y las sometía a un sistema de control mental y abuso físico.

image.png

-----------------------------------------------

