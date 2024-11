Wicked destroza la taquilla mundial y deja a Taylor Swift y Lady Gaga en ridículo

El director Jon M. Chu también tiene motivos para celebrar: "Wicked" se convirtió en su mayor éxito personal, superando ampliamente los 132 millones que había obtenido con "GI Joe: Retaliation". El filme además se posicionó como el mayor estreno no-secuela de 2024, dejando atrás títulos como "Yolo" y "It Ends With Us". El productor Marc Platt sumó otro éxito en su carrera, aunque no logró superar los números de "Aladdin" (213 millones) que sigue siendo su mayor éxito global.