Wanda Nara compartió el fogoso adelanto del videoclip que protagonizará con Mauro Icardi

“Bellezas, hoy me gustaría dejarles una versión acústica de la canción Luna de Feid. Una canción que me trae recuerdos muy bonitos de momentos y de mi persona especial que me ha motivado y me hace tan bien”, expresó la hermana del futbolista junto al lanzamiento de su primer videoclip.





Además, la intérprete contó que se siente emocionada por haberse animado lanzarse como cantante. “Me siento inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez", manifestó.

Y posteriormente añadió: "He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto. Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño".

