Venezolanos se comprometen en concierto de Adele y reciben esta sorpresa

“¡Venezuela! ¡Oh Dios mío! ¿Cuándo te casas en Venezuela? Díganme cuándo será y si estoy en Venezuela apareceré por ahí”, bromeó la cantante británica, aunque para muchos, el solo hecho de imaginar que Adele visite Venezuela es emocionante.

Posteriormente, la afortunada venezolana expresó toda su gratitud en redes sociales por las felicitaciones de parte de la aclamada artista.

“¿Quién fue la pareja de venezolanos que se comprometió en la noche 3 de Adele en Münich? Mi querido Randy (su prometido) y yo tuvimos la dicha de hablar con Adele, felicitándonos por nuestro compromiso”, publicó en Twitter (X), Xiu Quijada, la venezolana que habló con Adele.

Quijada también compartió el maravilloso momento en Instagram con otro video y manifestó que fue un “sueño hecho realidad”.

“Hemos hablado con la reina. ¡Simplemente un sueño hecho realidad! Claro que estás invitada a nuestra boda en Venezuela amigui”, dijo la venezolana.

"¡Felicitaciones hermosa sin duda un día que no olvidarás JAMÁS!! FELICTACIONES POR TU HERMOSA EXPERIENCIA”, “Morí moriiiiii”, “Amé!!! Gracias por dejar el país en alto!!”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de la fanática venezolana.

Embed - Xiu Quijada on Instagram: "Hemos hablado con la reina... Simplemente un sueño hecho realidad! Claro que estás invitada a nuestra boda en Venezuela amigui @adele @adeleaccess #munich #marryme #adeleworld #adele #concert #adeleconcert" View this post on Instagram A post shared by Xiu Quijada (@xiu.quijada94)

Adele y la bandera de Venezuela

No es la primera vez que Adele tiene un hermoso gesto con los venezolanos.

En noviembre de 2022, la famosa cantante sorprendió a sus fans venezolanos al lucir la bandera de Venezuela en sus brazos, mientras se le veía caminar por una alfombra roja, rodeada de una multitud que la ovacionaba.

En esa oportunidad, el diario El Universal, reseñó que la intérprete de "Someone Like You" había expresado su deseo de visitar al país sudamericano.

"Durante una entrevista posterior al evento, expresó su admiración hacia Venezuela y su gente, y dijo que le gustaría visitarlo algún día", indicó el medio.

Como era de esperarse, no faltaron los comentarios de los fans de Adele en las redes sociales ante el conmovedor gesto de la artista con la bandera venezolana.

"No en vano, ya era mi cantante favorita por su enorme voz y sus magníficas composiciones, ahora, más aún"; "Será muy bien recibida como sabemos hacerlo los y las venezolanas"; "Adele es todo lo que está bien en la vida", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en las redes sociales por el gesto de Adele con Venezuela.

