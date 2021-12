The Matrix Resurrections: Preguntas vigentes, secuela rara

Y varios años antes que Marvel, Wachowsky descubrió el metaverso -que tiene su origen en la novela 'Snow Crash', de 1992, por Neal Stephenson, quien inventó el concepto porque 'realidad virtual' le parecía muy torpe e impreciso-.

En The Matrix 1, 2 y 3 existen personas que conocen la realidad: Trinity (Carrie-Anne Moss) y Morpheus (Laurence Fishburne), quienes intentan despertar a la humanidad...

Pero en The Matrix Resurrections ocurren cambios inevitables, unos estarán a favor y otros en contra. Aquello que llamaba la atención en cuanto a efectos especiales -el caso del 'efecto bala'- ya no puede sorprender. Tampoco el concepto de la historia. Ni siquiera Neo doblando completamente su espalda para esquivar los perdigones. Sí hay una especie de guiño a la industria hollywoodense y la fiebre por hacer secuelas -la presión de Warner Bros. a Wachowsky por una 4ta. Matrix-: en esta realidad, Neo es el creador del videojuego 'The Matrix', a quien le están pidiendo hacer una 4ta. parte que él no quiere hacer. Parece descabellado pero ¿cómo se inserta en el guión? ¿Es un gag o una excusa?

The Matrix Resurrections: La búsqueda continúa.

Volvamos al punto anterior: en esta secuela, todo se repite, Neo no recuerda su pasado, aunque se siente raro y se enfrenta a la elección de las pastillas otra vez. También Trinity. Todo vuelve a empezar pero no es The Matrix 1. Aunque, por supuesto, los fanáticos de la saga, deben ir al cine para reencontrarse con estos personajes. Es lo que sucede con los colectivos de 'Star Wars' o de 'Avengers'. Está sucediendo con el récord de taquilla, 'Spiderman'. En breve llega 'Avatar'. Las franquicias dominan la cinematografía del siglo 21.

Hay que reconocerle a Wachowsky que su producto sigue despertando esa sensación de confusión y de sorpresa, sigue dando en la clave de la sociedad, con diálogos arrancados de un libro de filosofía, con nombres y términos que solamente existen en ese mundo de ciencia ficción. Podría decirse que eso es un universo borgiano.

Puede que Matrix Resurrections sea criticada por varios motivos pero la propuesta de Lana Wachowski está intacta, tal como si fuese 1999. No le alcanzó con atreverse a volarle el cerebro a las audiencias con una serie como 'Sense 8', que fue criticada por supuestamente ser “demasiado fuerte y complicada para la sociedad actual”, tal como Matrix lo era a comienzos de siglo.

Si hay algo hermoso que tienen las cineastas, además de crear mundos e historias que alcanzan lo más profundo de la mente humana, es que en muchos existe un sentimiento por el otro, la búsqueda de la felicidad, la razón de existir, el camino de la identidad.