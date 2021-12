Neo, Trinity y Wachowski, oráculos del mundo (tiene spoiler)

Matrix Resurrecciones – Trailer Oficial 2

Pero las obras más populares del cyberpunk sin duda han sido la trilogía 'The Matrix', famosa porque incorporó la lluvia digital idea de 'Ghost in the Shell' (El Fantasma en la Concha), del japonés Masamune Shirow.

Por lo tanto, ahora que llega 'The Matrix 4' también titulada 'The Matrix Resurrections' era imprescindible conocer la opinión de 'Wired', ante un filme que ya está muy dividido entre los que dicen que es notable y otros que afirman que es un bodrio.

'Wired' no es una revista de críticas de cine así como 'The Matrix' nunca se trató sólo de una película sino de un fenómeno cultural. Es cierto que los críticos de cine creen que son los Amos del Universo pero hay muchas veces que quedan a trasmano en los grandes debates que trascienden el celuloide de 35 mm.

La crítica

Con la firma de Angela Watercutter, aquí el comentario de 'Wired' sobre 'The Matrix Resurrections'.

Lana-Wachowski-habla-sobre-por-que-hizo-Matrix-Resurrections.jpg Lana Wachowski, creadora de 'The Matrix Resurrections'.

La ciencia ficción, en su forma más perfecta, funciona como una tira de Möbius. Critica el presente especulando sobre el futuro. Luego, años más tarde, los primeros seguidores miran hacia atrás y analizan sus predicciones, sabiendo muy bien que la ciencia ficción estableció el plan para el mundo en el que viven. Utópico o distópico, el futuro siempre se dobla sobre sí mismo. Sin embargo, rara vez los creadores de ciencia ficción pueden volver a visitar los mundos que construyeron después de que los eventos que anticiparon se pusieran en movimiento. En esto, Lana y Lilly Wachowski son casi singulares.

Cuando 'The Matrix' salió en 1999, era una fábula cyberpunk bellamente realizada. Se tomó la energía esperanzadora de los primeros años de Internet y se imaginó lo que podría suceder si la dependencia de la humanidad en la conectividad y las máquinas pensantes condujera a su casi desaparición. Fue una predicción sombría, pero una de la larga lista de historias de ciencia ficción que predijeron el futuro cercano. Antidepresivos presagiados por un mundo feliz. Philip K. Dick advirtió a los lectores sobre los androides, y ahora los temores de las revueltas de la IA aumentan cuando soñamos con ovejas eléctricas (o al menos vemos bailar un robot de Boston Dynamics). Todos los que hacen tecnología de vigilancia seguramente conocen el año '1984'. ¿Existirían realidades virtuales y aumentadas si no fuera por 'Neuromancer', de William Gibson' y las holocubiertas del USS Enterprise?

Lo que predijeron los Wachowski en The Matrix, un mundo donde la inteligencia artificial convierte a las personas en baterías y ejecuta una simulación para mantenerlas dóciles, no se ha cumplido del todo, pero hay indicios de ello por todas partes. Nadie vive en una simulación, pero Silicon Valley no puede monopolizar el metaverso, que a menudo se percibe con apenas unos pocos clics en el oeste. Los científicos están trabajando en interfaces cerebro-computadora que podrían, dentro de muchos años, enviar experiencias virtuales a nuestro cerebro. La IA (inteligencia artificial) no genera nuestra realidad (probablemente), pero vive en nuestros coches, televisores y cepillos de dientes. No necesitas una pastilla roja para experimentar el mundo real, pero la Internet de derecha, cargada de conspiraciones, ha optado por 'red-pilling'. Significa despertar a las muchas formas en que el liberalismo está envenenando a Estados Unidos. (O algo así.)

Los genios de la tecnología que actualmente dirigen el mundo crecieron con 'The Matrix', y ahora están luchando para que la simulación sea real. Solo muchos parecen haber olvidado los peligros que conllevaba, perdiendo el punto que los Wachowski estaban tratando de hacer. “Los lectores a menudo asumen que los autores se sienten felices cuando 'predicen' eventos futuros 'correctamente'”, señaló la escritora Madeline Ashby en el número 'Future of Reality', de 'Wired', "pero rara vez se nos pregunta sobre la sensación de malestar de ver la peor visión que uno tiene."

The Matrix Resurrections4.jpg 'The Matrix Resurrections': ¿Dónde estamos viviendo?: Lo real versus lo falso, el libre albedrío versus el destino.

(Alerta de spoiler: siguen los puntos de la trama de The Matrix Resurrections).

Es este sentimiento de náuseas lo que impregna The Matrix Resurrections. Es casi como si Lana Wachowski hubiera visto lo peor de sus propias ideas comenzar a tomar forma y quisiera hacer sonar la alarma. Ambientada en San Francisco, la película tiene lugar unos 60 años después de los eventos de 'Matrix Revolutions', la final de la trilogía original.

Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) han sido reinsertados en Matrix, engañados para que olviden sus días como salvadores. Thomas Anderson es ahora un exitoso diseñador de videojuegos en un estudio llamado Deus Ex Machina (LOL). Es responsable de una trilogía de juegos conocida como 'The Matrix', que se asemeja inquietantemente a los eventos de las 3 primeras películas de los Wachowski. Ahora está trabajando en un nuevo juego llamado 'Binary'.

Presumiblemente una referencia al lenguaje de codificación, pero también un guiño no sutil a la píldora roja versus la píldora azul, lo real versus lo falso, el libre albedrío versus el destino y, quizás, el hecho de que el género no es lo uno o lo otro.

O al menos eso es en lo que está trabajando hasta que lo llaman a la oficina de su jefe (interpretado por Jonathan Groff) y le dicen que Warner Bros., la empresa matriz de su estudio, quiere hacer una secuela de la trilogía "pase lo que pase". (Esto es especialmente divertido dado que los Wachowski pasaron años diciendo "No" a la Warner Bros. de la vida real acerca de volver a visitar la franquicia).

Lo que sigue es una metanarrativa sobre el impacto de los juegos 'Matrix' en las películas Matrix y Matrix en el mundo del espectador.

Wachowski dedica un montaje completo al mensaje de la trilogía original:

¡se trataba del criptofascismo e identidad trans!

¡y el capitalismo!

y, cómo el público quiere una secuela que se sienta "fresca".

Los diseñadores de juegos pronuncian frases como "los reinicios venden" y "necesitamos un nuevo tiempo de bala", mientras Thomas Anderson lucha por separar la ficción de la realidad.

Todo esto podría ser abrumador si no fuera tan consciente de sí mismo, si no pareciera que Wachowski y sus coescritores, David Mitchell y Aleksandar Hemon, no estuvieran involucrados en el troleo más inteligente del cine, haciendo caso omiso de cada crítica que ha sido, o podría ser, dirigida a la franquicia. ¿Crees que es demasiado pronto para volver a una serie de películas que solo terminó hace 18 años? Hay alguien dispuesto a recordarte que "nada reconforta la ansiedad como un poco de nostalgia". (¡¿Wachowski ha estado leyendo mi trabajo?!) ¿A menudo se siente demasiado lindo o consciente de sí mismo? Sí, pero para la afición a la que le hace un guiño, el resultado es halagador.

Eso también es solo el primer tercio. El resto se adentra en la esencia de las ideas filósofas apedreadas de la trilogía original. Se habla mucho sobre la elección y la frecuencia con la que las opciones en la vida no son opciones en absoluto. La idea de ficción versus realidad surge mucho, al igual que los debates de hechos versus sentimientos que han permeado el discurso político de Estados Unidos.

morfeo.jpg 'Matrix Resurrections' intenta distanciarse del viejo Morfeo (Laurence Fishburne). Depende de Wachowski si un renovado éxito de 'Matrix' conduciría a una 5ta. película que traiga a Fishburne de vuelta al redil.

A decir verdad (je), todo esto sería francamente cursi en cualquier otra película; incluso podría ser cursi en este. Pero en el contexto de lo que es la franquicia Matrix y lo que ha llegado a significar, es tolerable.

'The Matrix Resurrections' se hizo para aquellos que han pasado los últimos 22 años inmersos en la franquicia. Surgen nuevos personajes y nuevos obstáculos, pero tampoco hay duda de que 'Resurrections' se trata de volver a unir a la banda para un espectáculo más, incluso si Reeves y Moss pasan la mayor parte de su tiempo con un nuevo elenco de personajes y Morpheus ahora es New Morpheus (Yahya Abdul, Mateen II), una iteración diferente del personaje interpretado por Laurence Fishburne en las películas originales.

Los motivos —código verde en cascada, teoría de la simulación, conejos blancos— siguen siendo los mismos, un bucle recursivo que, aunque no es nuevo, reproduce una melodía familiar. Ese es el punto; siguen siendo relevantes porque las lecciones de 'The Matrix' permanecen sin aprenderse.

En diferentes circunstancias, esta repetición sería un problema, un hechizo para repeler a los desconocidos, a los recién llegados. Pero en una época en la que 'pilling rojo' es una palabra de moda política y puedes decir "estamos viviendo en Matrix" a casi cualquier persona y ellos entenderán la esencia, ¿cuántos no iniciados quedan?

La visión original de Lana y Lilly Wachowski se siente tan real hoy en día en gran parte porque le dieron un lenguaje. No, los señores supremos de la IA no han construido una simulación gigante. Pero pasamos mucho tiempo viviendo como avatares, lo que permite a las empresas de redes sociales construir sus medios de vida a partir de nuestra producción creativa e intelectual. Los más de 20 años posteriores al lanzamiento de la primera Matrix han cambiado tanto la realidad que la frase "hechos alternativos" significa algo. Esta es probablemente la razón por la que Resurrections se fija en el impacto que tuvieron sus entregas anteriores en el mundo. No se disculpa por lo que provocó; simplemente vive en el zeitgeist que creó.

A mitad de 'The Matrix Resurrections', el nuevo Morpheus intenta convencer a Neo de que Matrix, lo que ha estado tratando de olvidar, es solo una realidad virtual. Este también ha sido siempre el viaje de cabeza de las películas de Matrix. Es donde los espectadores van a escapar, pero 2 décadas después, sus conceptos se han movido de la pantalla al espacio de la carne. Con 'Resurrections', los años de discurso sobre la franquicia han llegado al siguiente capítulo. ¿Hay algo nuevo aquí? Hmm, no sé. Pero es bueno volver a la madriguera del conejo. La ciencia ficción, en su forma más perfecta, funciona como una tira de Möbius.