La Grieta pasa por 'The Matrix Resurrections'

'The Matrix Resurrections' finalmente se proyectó para la prensa, la industria y otros espectadores afortunados, y las primeras reacciones a la secuela de la directora Lana Wachowski están llegando. Este no es solo el último estreno importante de una película que completa la temporada de invierno de este año, es también la primera película de "Matrix" desde lo que parecía el final de la saga, "The Matrix Revolutions" de 2003, y la 4ta. película de la franquicia de Warner.