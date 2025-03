Sadie Sink en Marvel: Metió la pata y dejó entrever su rol en 'Spider-Man 4'

Por otro lado, en una charla reciente con el youtuber Josh Horowitz, Sink se mostró sorprendida cuando le preguntaron por su posible papel como Jean Grey. "¡Esto es nuevo para mí!", respondió, pero la manera en que lo dijo dejó todo abierto a la interpretación. "Es un rumor genial, me gusta el personaje, me parece un personaje increíble", agregó, como quien no quiere la cosa. Es como si estuviera jugando al misterio y alimentando todo el cotilleo que ya de por sí se estaba armando. No lo negó rotundamente, pero tampoco lo confirmó. Y en el mundo de Marvel, cuando alguien hace esto, hay algo raro en el aire.