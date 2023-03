Paramore incendiario: Un regreso icónico de la escena emo

De hecho, interrumpió el concierto hasta que no obtuvo los pulgares arriba de aquellos en el frente de la valla y volvieron a retomar el show cuando los obtuvo con I Caught Myself y Playing God, otro de los clásicos indiscutidos de la banda.

Paramore en Argentina: Mucho lado B y nuevo álbum

Algo para destacar en el espectáculo es que la banda tuvo una marcada postura de alejarse de los albores de la era post-punk que los gestó. Había cierto sentimiento en el aire de "ahora hacemos cosas más complejas" a demostrar en un público que había crecido a la par de los miembros de Paramore, y cuya adolescencia estaba plagada de sus canciones.

Durante su presentación, la pelirroja se dio el lujo de bromear "By the way, we're Paramore" ('por cierto, somos Paramore') Bien lo saben esas 15.000 personas que por primera vez están reviviendo el soundtrack de su adolescencia, ahora con otra perspectiva frente a las fechas de 2011 y 2017 de lo que la banda y su música significó en esa etapa.

PARAMORE - MOVISTAR ARENA --14.jpg Paramore en Argentina rindió una performance que balanceó entre los clásicos, las pistas de los lados B y las nuevas experimentaciones musicales que atravesaron en los últimos álbums

The News con Told You So, sólo fueron un interludio para una de las grandes conexiones con el público Ain't it Fun, que incluyó la fuerza de las voces que hacían de coro gospel para Hayley. Todos los miembros de la banda se notaban a gusto, y se transmutaba con la energía del público.

El amor que Paramore le tiene a Argentina no es ningún secreto, y por fuera del discurso típico de "son el mejor público" que hacen todas las bandas, ellos lo han dicho sin dudarlo a múltiples medios por fuera de Argentina en más de una oportunidad.

PARAMORE - MOVISTAR ARENA --12.jpg El baterista también tomó la palabra como frontman al cantar una de sus canciones que tiene junto con otra de sus bandas por fuera de Paramore Fotografía: PH Esteban Penovi (Vago Creative House)

En diálogo con Filo.news, la banda recordó su paso por el país en 2017, un recorrido por las calles porteñas y la entonada prueba de sonido del día anterior al show. Pero sobre todo, el cariño de la gente:

Lo que tengo para decir es gracias por haber sido tan pacientes, gracias por esperar y seguir apoyando a la banda incluso cuando estábamos bien lejos en casa. Lo valoramos muchísimo, vemos el amor que nos mandan a través de Internet, significa un montón y me vuela la cabeza que podemos estar en Tennessee, en Nashville, y hay personas en Argentina que escuchan nuestra música Lo que tengo para decir es gracias por haber sido tan pacientes, gracias por esperar y seguir apoyando a la banda incluso cuando estábamos bien lejos en casa. Lo valoramos muchísimo, vemos el amor que nos mandan a través de Internet, significa un montón y me vuela la cabeza que podemos estar en Tennessee, en Nashville, y hay personas en Argentina que escuchan nuestra música

Paramore: No hagas nueva música, ¡Atendiendo los pendientes!

Caught in the middle y C'est Comme Ca tuvieron un momento impensado en una velada como ésta: Por pedido de la performer, todos se quedaron inmóviles en sus lugares hasta que dio la orden de "bailar extraño". Hasta que llegó un clásico emotivo por obligación: The Only Exception.

PARAMORE - MOVISTAR ARENA --20.jpg El estilo característico de Hayley fue evolucionando hasta llegar a una álgida fusión entre lo emo y lo pop Fotografía: PH Esteban Penovi (Vago Creative House)

El llanto se cortó con un vaivén entre el disco homónimo y After Laughter: Still Into You, Pool, (One of those) Crazy Girls y Rose-colored boy y Hard Times, para luego hacer otra regresión al pasado punk con All I Wanted.

Running out of time regresaría al público al final del show, ya que finalmente tocaron su tema insignia, con el que tienen una relación amor-odio más que sabida: Misery Bussiness, donde subieron a 3 personas del público para cantar este himno paramoriano junto a Hayley.

El cierre con This Is Why si bien dejó sabor a poco, fue de una calidad sólida, que demuestra la evolución musical de la banda. Aunque muchas personas tomaron esta postura simpsoniana de "No hagas nueva música" el icónico sountrack de la saga Crepúsculo, Decode, no estuvo siquiera en los planes.

Quizás, aunque la noche fuera una suerte de fiesta entre nostálgica y celebratoria de una adolescencia que se fue, eso nos da otro punto para Argentina que certifica el sincero respeto que tiene Paramore por su audiencia en estos pagos, porque posiblemente aquí se sientan más cómodos de sere ellos mismos que en cualquier otra parte, que no necesitan depender de la nostalgia por completo para agradar.

