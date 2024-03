"No me obligues": El hitazo de Angela Leiva que revolucionó las redes

Angela Leiva recordó la relación tóxica con su exnovio

Hace algunas semana Angela Leiva estuvo como invitada en Noche al Dente donde en diálogo con el conductor Fernando Dente recordó la relación tóxica que mantuvo con su expareja.

"Tuve muchos años con un representante, que era mi pareja también, en una relación muy tóxica, no tenía salida", recordó la entrevistada.

Y añadió: "Realmente salí muy mal de esa relación, muy deprimida. Sentía que no era nadie, esa persona me hacía creer que sin él no era nada".

"Fue muy difícil después ocupar el lugar que me merecía. Después saco el disco La Reina y fue como de catarsis. Y después la gente me bautizó así", reconoció posteriormente la intérprete de "Amiga traidora".

