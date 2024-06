Netflix y Amazon Prime anunciaron el final de dos series enormes

Embed - The Boys – Temporada 4 tráiler oficial | Prime Video

Es un final… pero…

Sin embargo, ambas plataformas abrieron la puerta a la posibilidad de explorar el universo de estas series a través de spin-offs. En el caso de Netflix, no descartan seguir explorando el mundo animado de League of Legends, mientras que los fanáticos de The Boys podrían disfrutar de producciones ambientadas en el mismo universo, como el ya anunciado Gen V.

Tanto Arcane como The Boys marcaron una huella indeleble en la industria del entretenimiento, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo.

image.png Desde la animación de un videojuego hasta el live action de un cómic, estas series demostraron su capacidad para contar historias cautivadoras y memorables.

Ahora, a medida que se acercan a su final, los fans esperan con ansias los últimos capítulos que sellarán el legado de estas obras maestras del streaming.

Arcane temporada 2 llegará en noviembre, mientras que The Boys estrenará la penúltima temporada en junio, el próximo jueves trece.

