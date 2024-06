Netflix al horno: La verdadera Martha de Bebé Reno realizó demanda millonaria

image.png Esto ya se puso tan turbio como la miniserie.

Pero no termina ahí. Según informó The New York Times, la demandante asegura no tener antecedentes penales y que nunca atacó sexualmente a nadie, en franca contradicción con las espeluznantes escenas que "Martha" protagoniza. Si dichas situaciones fueran ciertas, estaríamos ante un crimen gravísimo.