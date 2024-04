Natalia Oreiro viajó a Japón y compartió imágenes alucinantes: "Un país increíble"

Natalia Oreiro habló sobre su rol de madre

Hace algunos días la artista uruguaya brindó una entrevista para Pronto en la que se refirió a su rol como madre. "A Ata lo pensamos un montón, hoy no me imagino mi vida sin él, pero antes no me imaginaba siendo mamá. Es contradictorio, pero yo estaba bien, y pensé que quizá no era una búsqueda", dijo.

Y sumó: "La crianza es una responsabilidad de los adultos, un desafío enorme para el que no siempre estamos preparados".

"Criar sin violencia es saber que los niños son personas únicas e irrepetibles. Es necesario aprender lo que pocas veces nos enseñan", sostuvo.

Y añadió: "A resolver conflictos sin recurrir a los gritos o a levantar la mano, a desandar conductas aprendidas, a promover una crianza de los hijos y las hijas compartida entre mujeres y varones".

------------------

