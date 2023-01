Murió Elena Huelva, influencer que luchaba contra el cáncer

Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele... Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele... Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir

Carbonero escribió un emotivo pie en el reel de fotos que compartió en sus redes, donde aparecen ella y Elena Huelva:

Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso

Desde el mundo musical, personajes como Aitana o Alejandro Sanz también mostraron condolencias por el deceso de la joven:

Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero

Alejandro Sanz fue uno de los primeros que dio las gracias a la influencer, por sus mensajes inspiracionales hacia aquellas personas que también atraviesan esta clase de circunstancias:

Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan

https://twitter.com/AlejandroSanz/status/1610322019723214849 Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 3, 2023

