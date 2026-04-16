¿Menos publicidad en el cine? Sony propone eliminar a los tráilers para siempre

El CEO de Sony arrojó luz para el mundo del cine: algo que podría terminar con los tráilers. Antes de que empiece cualquier película, el ritual ya está instalado: entre 20 y 30 minutos de trailers, spots y publicidades llenan la sala. El problema, según Rothman, es que el público llega media hora tarde para evitar ese bloque.
Rothman fue directo: los espectadores "ni siquiera ven los tráilers", convirtiéndolos en "atracciones desperdiciadas". La reserva de asientos empeoró el fenómeno, porque ya no hay riesgo de quedarse sin lugar si uno llega tarde.
¿Qué propuso exactamente?
- Acortar sustancialmente los bloques de trailers y publicidades antes del film.
- Dejar de depender de la publicidad como fuente de ingreso principal del pre-show.
- Reformular la experiencia de sala para que llegar a tiempo vuelva a tener sentido.
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La batalla por los plazos de exhibición según el SEO de SONY
El otro eje del discurso de Rothman apunta a la ventana de estreno exclusivo en cines. Su argumento es simple: si una película llega al streaming en pocas semanas, el público no tiene incentivo para ir a verla en sala.
El modelo actual muestra grietas evidentes. Netflix suele estrenar sus producciones apenas unos días en cines antes de incorporarlas a su catálogo. Disney+ y Prime Video siguen estrategias similares, y muchos lanzamientos ni siquiera pasan por las pantallas grandes.
Rothman fue explícito: "Hay que ampliar los plazos de proyección. Sí, incluso si eso significa que no se pueden proyectar todas las películas". Una declaración que, en el contexto de un sector presionado por el streaming, suena casi como una provocación.
La asistencia al cine global aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia de 2020, a pesar de éxitos recientes como Super Mario Galaxy: La Película y Project Hail Mary.
Originalidad versus franquicias: el debate de fondo
Rothman no se limitó al tema de los trailers. En un artículo publicado en The New York Times, el directivo —el CEO de estudio con más años de servicio en Hollywood— planteó otra herida abierta de la industria: la avalancha de secuelas, remakes y biopics.
Su argumento fue contundente: la originalidad es indispensable para que el cine sobreviva como arte y como negocio. Las franquicias tienen éxito, pero sin historias nuevas no hay material para las secuelas de mañana.
El propio catálogo de Sony refleja esa tensión. La hoja de ruta incluye continuaciones de Spider-Man y Jumanji, pero también apuestas originales como The Breadwinner, Klara and the Sun y The Nightingale.
Los estudios necesitan la seguridad financiera de las marcas conocidas, pero el público —y la crítica— demanda renovación. El equilibrio entre ambas lógicas es, posiblemente, el desafío central de Hollywood en 2026.
Lo que esto significa para el espectador común
Si la propuesta de Rothman prosperara, la experiencia de ir al cine cambiaría de forma concreta: menos tiempo muerto antes del film, mayor razón para llegar puntual y, potencialmente, más tiempo de exclusividad de los estrenos en sala antes de que lleguen a las plataformas.
El debate no es solo de industria. Es también una pregunta sobre el valor del ritual colectivo del cine frente a la comodidad individual del streaming. Y en esa disputa, la experiencia en sala todavía tiene argumentos para ganar — si logra renovarse.
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