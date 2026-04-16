¿Menos publicidad en el cine? Sony propone eliminar a los tráilers para siempre

El modelo actual muestra grietas evidentes. Netflix suele estrenar sus producciones apenas unos días en cines antes de incorporarlas a su catálogo. Disney+ y Prime Video siguen estrategias similares, y muchos lanzamientos ni siquiera pasan por las pantallas grandes.

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Rothman fue explícito: "Hay que ampliar los plazos de proyección. Sí, incluso si eso significa que no se pueden proyectar todas las películas". Una declaración que, en el contexto de un sector presionado por el streaming, suena casi como una provocación.

La asistencia al cine global aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia de 2020, a pesar de éxitos recientes como Super Mario Galaxy: La Película y Project Hail Mary.

Originalidad versus franquicias: el debate de fondo

Rothman no se limitó al tema de los trailers. En un artículo publicado en The New York Times, el directivo —el CEO de estudio con más años de servicio en Hollywood— planteó otra herida abierta de la industria: la avalancha de secuelas, remakes y biopics.

Su argumento fue contundente: la originalidad es indispensable para que el cine sobreviva como arte y como negocio. Las franquicias tienen éxito, pero sin historias nuevas no hay material para las secuelas de mañana.

image Películas como Project Hail Mary demuestran que esto es posible.

El propio catálogo de Sony refleja esa tensión. La hoja de ruta incluye continuaciones de Spider-Man y Jumanji, pero también apuestas originales como The Breadwinner, Klara and the Sun y The Nightingale.

Los estudios necesitan la seguridad financiera de las marcas conocidas, pero el público —y la crítica— demanda renovación. El equilibrio entre ambas lógicas es, posiblemente, el desafío central de Hollywood en 2026.

Lo que esto significa para el espectador común

Si la propuesta de Rothman prosperara, la experiencia de ir al cine cambiaría de forma concreta: menos tiempo muerto antes del film, mayor razón para llegar puntual y, potencialmente, más tiempo de exclusividad de los estrenos en sala antes de que lleguen a las plataformas.

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El debate no es solo de industria. Es también una pregunta sobre el valor del ritual colectivo del cine frente a la comodidad individual del streaming. Y en esa disputa, la experiencia en sala todavía tiene argumentos para ganar — si logra renovarse.

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