María Leal contó su romance con Sandra Mihanovich

"La chica canta...", mencionó la invitada. "La chica donó un riñón", reveló sin decir el nombre Leal, haciendo alusión a la artista que se gano su corazón hace más de 30 años.

image.png María Leal confeso su romance con la cantante, y actual compañera de teatro, Sandra Mihanovich.

"Yo iba a filmar una película con ella y Alejandro Doria me llevó a escucharla cantar a un bar. Yo estaba destruida, hacía dos meses que había fallecido mi marido. Me acuerdo que empezó a cantar, no había casi nadie viéndola y me empezó a molestar el cuerpo pero no sabía bien qué me pasaba”, continuó explicando la actriz de teatro, a lo que agregó:

Ella estaba saliendo con un chico en ese momento y nos encontramos, y no sé cómo, de golpe, en un momento dado nos abrazamos y se escucharon las campanas desde el Vaticano y yo dije '¿qué me está pasando?'. Durante mucho tiempo no pasó nada porque yo estaba aterrada hasta que un día me dio un beso

Concluyendo, Moria le preguntó a Leal porque no nombraba el nombre de esta chica de la cual se enamoró, a lo que ella le respondió: “No nos nombramos. Ella tampoco me nombra. ¡Nos queremos muchísimo! Hoy estamos compartiendo escenario... qué loco, ¿no?”.