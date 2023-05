Marcos Ginocchio, causa furor en el Unicenter

En una breve entrevista con los medios presentes, Marcos habló de su experiencia en Gran Hermano y de cómo cambió su vida tras ganar el reality. “Fue algo increíble, una oportunidad única que me abrió muchas puertas. Estoy muy agradecido con la gente que me apoyó y me votó. Ahora estoy disfrutando de este momento y aprovechando las propuestas que me llegan”, expresó.