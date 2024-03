Marcelo Polino rompió el silencio y fulminó a Lali: "Se portó mal conmigo"

"Cuando yo voy a Telefe a trabajar, yo tenía un programa pegado a La Voz. Salía de ahí y un día le digo: 'Lali, podés venir, te necesito, me hacés la gamba'. El estudio estaba pegado al lado. 'Bueno, dejame ver, no sé qué', me dice. No vino nunca. Hasta ahí todo bien porque podés elegir no ir", manifestó Marcelo Polino.