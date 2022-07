¿'Magnolia' o 'Nacido el 4 de Julio? Lo mejor de Tom Cruise

Cruise asistió a 15 colegios en 14 años. Se involucró en el teatro en 4to. grado, con el profesor George Steinburg, en Canadá. En 6to. grado, su madre dejó a su padre, se llevó a Cruise y sus hermanas de regreso a USA y se casó con Jack South.

Cruise asistió al Seminario St. Francis en Cincinnati, Ohio, y él quería tomar los hábitos como sacerdote franciscano pero él fue expulsado por emborracharse y ser un aficionado a la actuación.

A los 18 años, Cruise se mudó a la ciudad de Nueva York para seguir una carrera como actor. Él fue camarero en Nueva York, luego se mudó a Los Ángeles para probar papeles en televisión. Él firmó con la agencia de talentos CAA (Creative Artists Agency), donde conoció a su futura socia, Paula Sue Kauffman Wagner.

Cruise apareció en un pequeño papel en la película 'Endless Love' (1981), luego tuvo un importante papel secundario en 'Taps'; en 1983, 'The Outsiders', 'All the Right Moves' y 'Risky Business', más tarde tuvo una participación en 'Legend', de Ridley Scott; y en 1986 fue estrella en 'Top Gun'. Entonces, él fue un N°1.

N. de la R.: Día del cumpleaños de Tom Cruise, en la F1 en Silverstone, junto a los padres de Lewis Hamilton y Sergio Pérez.

El ranking

Clayton Davis publicó el ranking elegido por 'Variety', de las 15 mejores actuaciones de Cruise, incluyendo la franquicia que es propiedad del actor, 'Misión: Imposible', ya con 5 secuelas exitosas y 2 más en camino.

Cruise nunca ganó un premio Oscar pero tuvo 3 nominaciones:

'Nacido el 4 de julio' (1989),

'Jerry Maguire' (1996) y

'Magnolia' (1999).

En mayo de 2021, devolvió sus 3 Globos de Oro después del debate sobre la falta de diversidad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Las clasificaciones de 'Variety' de las 15 mejores actuaciones de Tom Cruise:

#15 - Edge of Tomorrow / Al filo del mañana (2014)

Papel: Mayor William Cage

Coprotagonista: Emily Blunt

Su mejor escena: obtener el dispositivo de Brigham

Al Filo del Mañana - Tráiler Teaser Oficial en Español HD

#14 - Edge of Tomorrow / Negocio arriesgado (1983)

Papel: Joel Goodson

Coprotagonista: Rebecca DeMornay

Su mejor escena: Bailando 'Old Time Rock & Roll', de Bob Seger.

#13 - Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Entrevista con el vampiro: Crónicas vampíricas (1994)

Papel: Lestat de Lioncourt

Coprotagonistas: Brad Pitt y Antonio Banderas

Su mejor escena: “Claudia, has sido una niña muy traviesa” (a Kirsten Dunst).

#12 - The Firm / La empresa (1993)

Papel: Mitch McDeere

Coprotagonistas: Jeanne Tripplehorn y Gene Hackman

Su mejor escena: "¿Alguna vez pensaste que ganaría un salario de seis cifras?" (a Jeanne Tripplehorn).

#11 - Misión: Imposible (1995)

Papel: Ethan Hunt

Coprotagonistas: Jon Voight y Emmanuelle Béart

Su mejor escena: “Nunca me has visto molesto”.

#10 - Rain Man (1988)

Papel: Charlie Babbit

Coprotagonista: Dustin Hoffman

Su mejor escena: “¿Eres el Rain Man?”.

Raymond (escena) Rain Man

#9 - Collateral (2004)

Papel: Vincent Colateral

Coprotagonistas: Jamie Foxx y Jada Pinkett Smith

La escena que lo prueba: Buscando en el club.

#8 - Eyes Wide Shut / Ojos bien cerrados (1999)

Papel: Bill Harford

Coprotagonista: Nicole Kidman

Su mejor escena: Escuchar la historia de Cape Cod.

#7 - Top Gun (1986)

Papel: Teniente Pete 'Maverick' Mitchell

Coprotagonistas: Tim Robbins y Kelly McGillis

Su mejor escena: Lanzar las placas de identificación de Goose (Anthony Edwards) por la borda después de su muerte.

#6 - Tropic Thunder / Trueno tropical / Una guerra de película (2008)

Papel: Les Grossman

Coprotagonistas: Ben Stiller y Robert Donwey Jr.

Su mejor escena: 'G5'.

#5 - Jerry Maguire (1996)

Papel: Jerry Maguire

Coprotagonistas: Cuba Gooding Jr. y Renée Zellweger.

Su mejor escena: “Tú me completas”.

Tu me complementas, Jerry Maguire 1996

#4 - A Few Good Men / Algunos hombres buenos (2002)

Papel: Teniente Daniel Kaffee

Coprotagonistas: Jack Nicholson y Demi Moore

Su mejor escena: “Quiero la verdad…”.

#3 - Minority Report (1992)

Papel: Chief John Anderton

Coprotagonistas: Colin Farrell y Samantha Morton

Su mejor escena: Escuchar a Abigail sobre la vida de Sean.

#2 - Born on the Fourth of July / Nacido el cuatro de julio (1989)

Papel: Ron Kovic

Coprotagonistas: Bryan Larkin y Ramond J. Barry

Su mejor escena: “I love America”.

Nacido el 4 de Julio (1989) - Discurso de Bienvenida

#1 - Magnolia (1999)

Papel: Frank TJ Mackey

Coprotagonistas: Jason Robards Jr. y Julianne Moore

Su mejor escena: “Te odio”.

MAGNOLIA | La mejor Película de la Historia en Tres Partes | Introducción

