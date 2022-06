Escándalo en el golf y LIV quiere ganarle a la Superliga

Esta repartición de billetes deja en off side al reconocido PGA Tour, el cual reparte, según Sporting News, una suma de 15 millones de dólares en total. Además, se estima que Phil Mickelson, ganador de seis Majors, recibió 200 millones de dólares. El propio Mickelson solo ha ganado 94 millones en el campo durante su carrera en el PGA Tour, según Spotrac.

Otro que se sumó a la lista que encabeza Mickelson es el ex golfista número 1 del mundo, Dustin Johnson, quien firmó con LIV Golf un contrato de cuatro años por un valor de 125 millones de dólares.

Después de 32 años, este nuevo camino es un nuevo comienzo, que es emocionante para mí en esta etapa de mi carrera y es claramente transformador, no solo para mí, sino idealmente para el juego y mis compañeros. También me encanta el formato progresivo y creo que será emocionante para los fans. Igual de importante, proporcionará equilibrio, permitiéndome enfocarme en un enfoque más saludable de la vida dentro y fuera del campo. Estoy increíblemente agradecido por lo que este juego y el PGA Tour me han dado. Me gustaría pensar que también he retribuido, pero ahora estoy entusiasmado con esta nueva oportunidad, expresó el golfista estadounidense Phil Mickelson Después de 32 años, este nuevo camino es un nuevo comienzo, que es emocionante para mí en esta etapa de mi carrera y es claramente transformador, no solo para mí, sino idealmente para el juego y mis compañeros. También me encanta el formato progresivo y creo que será emocionante para los fans. Igual de importante, proporcionará equilibrio, permitiéndome enfocarme en un enfoque más saludable de la vida dentro y fuera del campo. Estoy increíblemente agradecido por lo que este juego y el PGA Tour me han dado. Me gustaría pensar que también he retribuido, pero ahora estoy entusiasmado con esta nueva oportunidad, expresó el golfista estadounidense Phil Mickelson

image.png Phil Mickelson y Dustin Johnson encabezan la lista de golfistas que abandonaron el PGA Tour por el dinero árabe de la LIV Golf Invitational Series.

El CEO de la USGA -Asociación de Golf de los Estados Unidos-, Mike Whan, habló sobre la situación controversial que se vive en el golf.

"Nos sentamos y tuvimos una larga conversación aproximadamente una semana antes del US Open: ¿Dónde jugó alguien más y con qué promotor lo jugó, los descalificó para este evento? Decidimos que no, con toda la conciencia de que no todos estarían de acuerdo con esa decisión", explicó Whan en The Country Club.

"Nos gusta o no a todos, en febrero, 30 golfistas jugaron para el mismo promotor en Arabia Saudita con un lanzamiento aceptable del PGA Tour, y durante años el DP World Tour ha tenido un evento allí, el mismo promotor".

En esa línea; Mike Whan fue muy claro y afirmó que en los próximos US Open los deportistas como Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau y Graeme McDowell, entre otros, podrían quedar fuera de participar en el certamen, a raíz de la fuga hacia la LIV Golf.

image.png Mike Whan, CEO de la USGA.

Más contenido en Urgente24:

Duró poco: C5N da de baja a Rial y regresa antigua figura

El Nueve lo pagó caro: Inexplicable reemplazo y chau rating

Pánico en El Trece: Filtraron la final y se hundió el rating

Misterio por las motos BMW del conurbano bonaerense

Marcelo Tinelli no arrancó su nuevo programa y ya fracasó