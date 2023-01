A nivel nacional, quizás el romance más escandaloso fue (¿es?) el de Wanda Nara y L'Gante. Durante 2022, la mediática tuvo varias idas y vueltas con su marido, Mauro Icardi, y en el medio fue fotografiada con el cantante de trap. No se sabe si realmente hay romance entre ambos o si se trató de un negocio.

Reconocemos que la empresaria posee grandes dotes marketineros para hacer de su vida un espectáculo, al punto de haber facturado millones con la infidelidad de su ex marido y jugador de fútbol, Mauro Icardi. Podríamos pensar que es una pantomima más o que de aquí surgió el amor...



Lo cierto es que ya sea romance o negocio, Wanda Nara y L' Gante se han mostrado muy juntos e incluso trascendieron fotos de un beso entre ambos.

Rodrigo de Paul - Camila Homs - Tini Stoessel

En abril de 2022, y tras varias semanas de rumores, se confirmó el romance del futbolista Rodrigo de Paul y la cantante Tini Stoessel cuando fueron fotografiados juntos durante sus vacaciones en Ibiza, meses después de que él se separara de la madre de sus hijos, Camila Homs.

Ya en junio, la relación estaba totalmente blanqueada, con publicaciones de ambos en las redes sociales declarándose su amor.

Pero este romance, que estalló como una bomba en los medios, tuvo su corolario con una fuerte disputa entre de Paul y su ex mujer, Camila Homs.

De hecho, el 2022 terminó con una denuncia ante la Justicia del futbolista contra Homs, por “amenazas y extorsión”.

El pasado 30 de diciembre se filtraron los chats que Camila le habría enviado a de Paul, enfurecida porque el futbolista priorizó ir a ver a Tini Stoessel antes de pasar a visitar a sus hijos.



“Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de más de una de las cantantes”, habría sido uno de los mensajes que Homs le mandó a su ex, según leyó al aire Ángel De Brito en LAM.

"No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo", fue otro de los presuntos mensajes que figura solo en el expediente de De Paul ya que al no haber iniciado Tini una causa judicial, esos chats no están accesibles.

“Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el o… ”, agregó De Brito, y cerró con la respuesta del jugador a su ex: “Sos la peor basura que conocí”.

Esta historia promete nuevos capítulos en 2023...

China Suarez y Rusherking (post affaire con Mauro Icardi)

En mayo de 2022 se confirmó otro romance, que no fue tan escandaloso pero sí acaparó la atención de todos los medios, sobre todo por la diferencia de edad entre ellos: María Eugenia 'La China' Suárez (30) y Rusherking (22). Hoy en día, ambos se muestran juntos y más enamorados que nunca, compartiendo imágenes en las redes sociales.



Pero, sin dudas, más escándalo había generado el affaire de la actriz con Mauro Icardi, en octubre de 2021.

El 16 de octubre de 2021, Wanda Nara lanzó en Instagram: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Acto seguido, dejó de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Todo apuntaba a que la destinataria era nada más ni nada menos que La China Suárez, pero eso se confirmaría horas más tarde.

Con el correr de los días se fueron conociendo detalles del affaire que habrían mantenido Suárez e Icardi. Y la propia Wanda se encargó de contar algunos pormenores: en septiembre 2021, Icardi se encontró en un hotel de París con la China Suárez bajo la complicidad de Jakob Von Plessen, el entonces marido de Zaira Nara.

“Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’”, explicó meses después Wanda sobre su posteo.

Según las versiones, después de intercambiar varios mensajes por WhatsApp, Instagram y Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés. Para no despertar las sospechas de Wanda, el rosarino esperó a que ella viajara con su hermana Zaira Nara a disfrutar de la Semana de la Moda en Milán.

“Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar, pero ella no”, habrían sido las palabras que utilizó el integrante del PSG para demostrarle que estaba interesado en interactuar personalmente.

El escándalo mediático -que derivó en la separación de Wanda e Icardi (aunque luego hubo varias idas y vueltas, y actualmente están separados) - fue escalando hasta que finalmente se apagó.

La China Suárez con Armando Mena Navareño.

Meses después, la China comenzó un noviazgo con el actor español Armando Mena Navareño, incluso llegando a mostrarse enamorada en las redes sociales. Pero ese romance no duró mucho... y luego apareció Rusherking.

Zaira Nara- Facundo Pieres

Otra de las Nara que dio la nota en cuanto a romances es Zaira, quien en los últimos días de 2022 confirmó romance con el polista Facundo Pieres. La relación en sí no es escandalosa pero hay un detalle no menor: él fue novio de Paula Chaves, ¿ex? amiga de la mediática.

Zaira y Pieres, romance confirmado.

Los rumores de romance vienen sonando con fuerza desde hace un tiempo, pero Zaira Nara (34) y Facundo Pieres (36) supieron llevar adelante su flamante noviazgo con bajísimo perfil y sin referirse al tema en ningún momento. Lo cierto es que el miércoles 28/12, el polista y la modelo eligieron la apertura de HUMA, el primer rooftop bar de Punta del Este, para mostrarse juntos y hacer público su romance.

"Paula Chaves está enojadísima, todo mal. Están peleadas, enemistadas. Paula a todo el mundo le dice que está cabreada que Zaira es su amiga de toda la vida que cómo va a estar con su ex novio", contó Yanina Latorre en LAM.

Así las cosas, parece que Chaves está furiosa con Zaira por estar de novia con Pieres, con quien estuvo en pareja en 2009.

