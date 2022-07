La serie Succession, de HBO, arrasó con 25 nominaciones y se puso al frente de la lista del resto de los competidores. Mientras que la serie Apple TV + Ted Laso y The White Lotus, de HBO, lograron 20 nominaciones cada una.

Empatados en tercer lugar quedaron Hacks (de HBO Max) y Only Murders in the Building (de Hulu) que recibieron 17 nominaciones. Euphoria (de HBO) recibio 16. Y luego siguieron los éxitos de Netflix.

Por parte de esta última plataforma, se destacaron la exitosa mini serie El Juego del Calamar con 14 nominaciones. Seguido de Ozark y Stranger Things con 13 nominaciones cada uno.

image.png Succession es la serie más nominada en los Premios Emmy 2022.

La lista con los principales nominados

Mejor serie dramática

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

image.png El Juego del Calamar se destacó dentro de las nominaciones de Netflix.

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor serie limitada o antológica

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Mejor actriz en una serie dramática

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor en una serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor película para televisión

Chip 'n'Dale: Rescue Rangers

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt For QAnon

The Survivor

Zoey's Extraordinary Christmas

Mirá la lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2022 acá.

Más contenido en Urgente24:

Cepo al dólar: 3 medidas complican los viajes al exterior

7 viajes alucinantes en tren para recorrer Europa

Previaje 2022: Fechas y cómo inscribirse a la nueva edición

5 termas increíbles para descansar un finde largo

Fiat planea revivir un clásico ¿made in Córdoba?