Los dichos del Chino Darín que causaron furor en las redes

Aunque luego se arrepintió del término que eligió para referirse a Úrsula Corberó, cuando la nombró como "su mujer". “El posesivo tal vez no está bueno, pero como me están preguntando a mí personalmente, qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula. ¡Podemos llamarlo de un montón de maneras!”, aclaró el actor.